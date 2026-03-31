Amnistía ve riesgos a derechos por mundial

La organización Amnistía Internacional advirtió que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, enfrenta riesgos significativos en materia de derechos humanos, particularmente por restricciones a la protesta y políticas migratorias.

En su informe “La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, el organismo alertó que millones de aficionados, así como jugadores, periodistas y comunidades locales, podrían verse afectados por medidas que contradicen la promesa de un torneo “seguro, inclusivo y acogedor”.

En el caso de México, Amnistía puso énfasis en la movilización de más de 100,000 agentes de seguridad, incluidos elementos militares, como respuesta a los altos niveles de violencia, lo que —advirtió— incrementa el riesgo de represión contra manifestaciones durante el evento.

Expuso que, por ejemplo, el día de la inauguración del torneo en el Estadio Azteca también se tiene planeada una manifestación pacífica “de mujeres y madres que pide verdad, justicia y reparación por las 133,500 personas desaparecidas en el país”.

En Estados Unidos, dijo AI, en donde se disputarán tres cuartas de los partidos, hay una “emergencia de derechos humanos”.

“Los grupos de aficionados y aficionadas LGBTQI+ dicen que no es seguro tener una presencia visible, y se prohíbe a simpatizantes de cuatro países participantes entrar en Estados Unidos”, indicó.

A su vez, en Canadá, se alertó que “la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, sumada a una creciente crisis de vivienda, han despertado el temor de que las personas sin hogar sean desplazadas”.

La organización llamó a la FIFA, los gobiernos nacionales y las ciudades anfitrionas a garantizar los derechos de las personas en todo momento.