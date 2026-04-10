Irán fija condiciones de paz; vicepresidente Vance advierte a Teherán que no "juegue" con EU

El presidente del Parlamento iraní exigió el viernes una tregua en Líbano y el desbloqueo de los activos de su país antes de cualquier negociación de paz con Estados Unidos, lo que genera dudas sobre las conversaciones en Pakistán donde asistirá el vicepresidente estadounidense JD Vance.

De su lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar, excepto el control temporal del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y amenazó otra vez con nuevos ataques si fracasan las conversaciones.

Antes de este mensaje de Trump, el presidente del parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf dijo que "dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán, antes del inicio de las negociaciones", afirmó en inglés en su cuenta de X.

Entre 100,000 y 120,000 millones de dólares de activos iraníes en el extranjero están congelados debido a las sanciones estadounidenses, había afirmado en 2022 en Teherán una relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, instó a Irán a "no jugar" con Washington, en medio de fuertes divergencias y acusaciones mutuas de no respetar el acuerdo de alto al fuego.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en el acuerdo: Irán dice que sí y Estados Unidos que no.

Israel, en tanto, se dice determinado a continuar combatiendo al movimiento islamista proiraní Hezbolá.

El miércoles, 357 personas murieron en esos ataques en Líbano, según un nuevo balance. Israel dijo haber matado a 180 combatientes de Hezbolá ese día.

Estos bombardeos fueron los más letales desde que empezó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El viernes, 13 miembros de las fuerzas de seguridad de Líbano murieron en ataques en el sur del país, según la agencia de prensa estatal libanesa.

- "Negociar de buena fe" -

A la espera de los negociadores, Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad mientras se alista un hotel de lujo para acoger a las partes.

Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes pero JD Vance llegará el sábado en la mañana.

"Vamos a intentar mantener una negociación positiva", declaró JD Vance a los periodistas antes del despegue en Washington.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", advirtió.

El vicepresidente, que según el New York Times se opone a la ofensiva en Irán, lidera la comitiva estadounidense junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

En Irán no está claro que una delegación de Teherán viaje a Islamabad.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, dijo que la realización de estas conversaciones dependerá de que el alto al fuego se respete "en todos los frentes, en particular en Líbano".

Cuando se anunció la tregua, Pakistán, que interviene como mediador, aseguró que la tregua se aplicaría "en todos lados, incluido Líbano". Pero los israelíes y los estadounidenses lo desmintieron.

Varios iraníes expresaron a la AFP sus dudas, como un habitante de Teherán, de 30 años, que pidió el anonimato.

"No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada", comentó.

- Conversaciones sobre Líbano -

En paralelo a las tratativas entre Irán y Estados Unidos, la próxima semana deberían tener lugar conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, según un responsable estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado que había ordenado a su gabinete emprender "negociaciones directas" con Beirut, una iniciativa que Hezbolá rechazó.

El viernes, su jefe, Naim Qasem, llamó a los dirigentes libaneses a no hacer "concesiones gratuitas" a Israel.

- Reivindicaciones opuestas -

Incluso si las delegaciones terminan sentándose en la mesa, las posturas opuestas en temas clave dificultan un acuerdo.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Israel y Estados Unidos que temen que Teherán se haga con el arma nuclear.

Tampoco se entrevé una salida fácil a la situación en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

Aunque su reapertura era una de las condiciones del alto el fuego, desde su implementación solo un puñado de buques lo han cruzado.

En una retahíla de mensajes en redes sociales, Trump acusó el jueves a Irán de estar haciendo un "muy mal trabajo" respecto a reabrir el estrecho de Ormuz y de incumplir los términos del acuerdo.

Ante la fragilidad del alto el fuego, la prudencia reinó en los mercados financieros y el precio del petróleo se mantuvo por debajo de los 100 dólares.