Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este martes a los aliados de la OTAN de estar preparándose de una guerra contra Rusia, asegurando que la amenaza que representa para Moscú obliga a tomar una serie de medidas que luego, a su juicio, los países occidentales proyectan como una agresión

"Mientras que antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder mediante un golpe de Estado armado ilegal, ahora hablan abiertamente de prepararse para una guerra contra nosotros y de aumentar sus presupuestos militares ofensivos", ha criticado el mandatario ruso en un discurso ante graduados militares, recogido por la agencia rusa TASS.

Putin ha señalado a este grupo de países por, a su juicio, usar pretextos falsos para elevar su gasto militar. "El patrón de actuación del llamado Occidente pseudodemocrático es muy sencillo: primero, crean amenazas para nuestro país, obligándonos a tomar las medidas necesarias para nuestra autodefensa y protección, y luego, de inmediato, nos acusan de todos los pecados mortales para justificar sus políticas y acciones agresivas contra Rusia", ha asegurado.

El dirigente ruso ha incidido así en que el riesgo de conflicto "aumenta considerablemente en varias regiones del mundo", también en el continente europeo.

Respecto a la situación en Ucrania, país que ordenó invadir en febrero de 2022, el mandatario ruso ha incidido en la "valentía y eficacia" de las tropas rusas tras señalar que están "liberando territorios históricos y protegiendo a nuestro pueblo", en referencia al este de Ucrania.

Así, ha apuntado a que el Ejército ruso ha tomado "prácticamente el control" de Konstantinovka, en la región ocupada de Donetsk, zona que ahora registra los mayores combates. Y, tras denunciar la falta de interés del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en lograr la paz en el este de Ucrania, ha redoblado su llamamiento a continuar con la guerra incidiendo en que Rusia "llegará a donde tenga que llegar".

Riesgo de enfrentamiento directo con la OTAN

Sobre las posibilidades de un choque directo con la OTAN se ha expresado también este martes el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, quien ha indicado que este riesgo va en aumento.

"El riesgo de un enfrentamiento militar está aumentando; dicen que estarán preparados para 2030, por lo que no quieren permitir en ningún caso que haya paz en Ucrania", ha indicado en declaraciones a la prensa recogidas por la citada agencia, en referencia a los avisos de la Inteligencia europea de que el continente debe estar lista para repeler un ataque ruso para finales de la década.

De esta forma se hace eco del artículo del titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó la semana pasada en una extensa publicación sobre la situación geopolítica mundial que, a su juicio, los países europeos quieren alcanzar la preparación operativa para un enfrentamiento con Rusia para 2030 y que, hasta entonces, planean "ganar tiempo por todos los medios a su alcance".