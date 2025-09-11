Alemania a favor de la resolución de la ONU de dos Estados en conflicto palestino-israelí

Alemania apoyará una resolución de Naciones Unidas a favor de una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí, pero no cree que haya llegado el momento de reconocer un Estado palestino, declaró el jueves a Reuters un portavoz del Gobierno.

"Alemania apoyará dicha resolución, que simplemente describe el statu quo en el derecho internacional", dijo el portavoz, añadiendo que Berlín "siempre ha abogado por una solución de dos Estados y lo pide todo el tiempo".

"El canciller acaba de volver a mencionar hace dos días que Alemania no ve que haya llegado el momento del reconocimiento del Estado palestino", añadió el portavoz.

La solución de dos Estados es la idea de que ambas partes puedan coexistir en paz: Israel junto a un Estado palestino creado en el territorio capturado por las fuerzas israelíes en la guerra de 1967, con la Franja de Gaza y Cisjordania unidas por un corredor.

Reino Unido, Francia, Canadá, Australia y Bélgica han afirmado que reconocerán un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU de este mes, aunque Londres dijo que podría contenerse si Israel tomara medidas para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y se comprometiera a un proceso de paz a largo plazo.

Estados Unidos se opone con firmeza a que sus aliados europeos reconozcan la independencia palestina.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington indicó a otros países que el reconocimiento de un Estado palestino causará más problemas.

Quienes consideran que el reconocimiento es un gesto en gran medida simbólico señalan la insignificante presencia sobre el terreno y la limitada influencia en el conflicto de países como China, India, Rusia y muchos Estados árabes que reconocen la independencia palestina desde hace décadas.