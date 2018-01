El presidente Donald Trump podría ser interrogado en unas semanas como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016, reportó el lunes el Washington Post.

Mueller planteó el asunto de la entrevista con Trump durante una reunión a fines de diciembre con los abogados del mandatario, John Dowd y Jay Sekulow, dijo el reporte. El encuentro, con preguntas limitadas, podría realizarse en las próximas semanas, dijo el diario, que citó a una persona cercana al presidente.

Sekulow y Dowd no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el reporte del Washington Post. El abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, no quiso comentar el asunto y dijo que era una política no hablar sobre las comunicaciones con la oficina del fiscal especial.

Más temprano el lunes, una fuente con conocimiento del asunto dijo que hubo discusiones preliminares con abogados para que Mueller pueda interrogar a Trump.

Citando a tres personas cercanas a la situación, NBC dijo que los abogados de Trump se habían reunido con representantes de la oficina de Mueller a fines de diciembre para hablar sobre el posible interrogatorio.

Las discusiones incluyeron el posible lugar donde se llevaría a cabo el interrogatorio y la duración, así como los estándares legales y las opciones de su formato, entre ellas la entrega de respuestas escritas en lugar de una reunión formal, de acuerdo con la cadena de noticias.

El portavoz de la oficina del fiscal especial, Peter Carr, no quiso comentar el reporte.

Mueller, que depende del Departamento de Justicia, está investigando las denuncias sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y una posible colusión con parte del equipo de campaña de Trump.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que Rusia intervino en las elecciones para intentar ayudar a Trump a lograr un triunfo electoral. Rusia ha negado cualquier intromisión, mientras que el mandatario ha dicho que no hubo ningún tipo de colusión.

La Casa Blanca se niega a confirmar citación

La Casa Blanca se negó el lunes a comentar informaciones según las cuales el presidente Donald Trump podría ser próximamente interrogado por el fiscal especial Robert Mueller en el marco de sus investigaciones sobre una eventual colusión entre el equipo de campaña del republicano en las elecciones de 2016 y Rusia.

"La Casa Blanca no hace ningún comentario" sobre sus contactos con el equipo del fiscal especial "por respeto" a éste, dijo Ty Cobb, abogado de la presidencia estadounidense.

Mueller, que dirigió al FBI entre 2001 y 2013, inculpó recientemente a varios allegados a Trump, entre ellos a Michael Flynn, exasesor en seguridad nacional del mandatario. Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI y aceptó cooperar con la justicia.

El diario The Washington Post afirmó que el equipo del fiscal especial podría interrogar a Trump "en las próximas semanas", y precisó que las condiciones en que se desarrollaría esta reunión -dónde, cuándo, cómo- están siendo objeto de intensas discusiones entre ambas partes.

Una de las posibilidades evocadas en esos encuentros sería que el presidente responda por escrito a las preguntas de los investigadores.

Donald Trump, que ha negado reiteradamente la existencia de "colusión" alguna con Moscú, también ha denunciado ser víctima de una "caza de brujas".

Más allá de si hubo o no contactos con Moscú del equipo del actual presidente, Mueller intenta también determinar si Trump es culpable de obstrucción a la justicia.

Las investigaciones se concentran en particular en las condiciones en que Trump despidió en mayo pasado al entonces director del FMI James Comey. Según este último, que declaró bajo juramento ante el Senado, Trump le pidió personalmente, durante un encuentro en el Salón Oval, que enterrara la investigación sobre Flynn.

(Con información de AFP y Reuters)

