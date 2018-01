El presidente de Estados Unidos Donald Trump atacó duramente este domingo al autor de un libro muy crítico con su gestión y su capacidad para gobernar, mientras sus aliados calificaron de "genio político" al mandatario.

Es un "libro lleno de falsedades", tuiteó el mandatario al referirse a "Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump", del periodista Michael Wolff.

Publicado el viernes pasado y ya convertido en un best-seller, el libro sostiene que el propio entorno presidencial duda sobre la capacidad de Trump para gobernar y pinta al presidente como un hombre inestable, con frecuentes y graves pérdidas de memoria y que se informa sobre todo a partir de la televisión.

"Tengo que soportar un libro falso escrito por un autor totalmente desacreditado", señaló el presidente en Twitter.

Un día antes, el propio mandatario se calificó a sí mismo como "un genio muy estable".

Libro basura

Varios de los integrantes de la Casa Blanca salieron en defensa del presidente.

En una entrevista este domingo en CNN, el asesor de Trump Stephen Miller se refirió de manera sarcástica al libro.

"El presidente es un genio político que le ganó a 17 personas increíblemente talentosas", afirmó en referencia a los rivales del magnate en la interna republicana, y que "desplazó a la dinastía Bush y a la dinastía Clinton".

"Es un autor basura de un libro basura y muy mal escrito...nada más que un montón de basura", dijo Miller sobre Wolff.

Refiriéndose a Steve Bannon, su predecesor en el cargo y una de las supuestas fuentes del periodista para su trabajo, afirmó que actuaba de manera "vengativa" y "fuera de la realidad".

En uno de los pasajes, Bannon considera que Trump Jr. cometió una "traición" al reunirse en junio de 2016 con una abogada rusa que ofrecía informaciones comprometedoras de Hilary Clinton.

El mandatario acusó a Bannon, quien fue despedido a finales de 2017, de haber "perdido la razón", en momentos que su entorno es investigado por una supuesta colusión con Rusia para influenciar la elección presidencial de noviembre en favor del republicano.

"Donald Trump Jr. es un patriota y un buen hombre", dijo el domingo Bannon en un comunicado, en el que agregó: "Lamento que el atraso de mi respuesta a las informaciones inexactas sobre Don Jr. haya desviado la atención de los históricos logros del presidente durante su primer año de mandato".

Sus críticas, señala, apuntaban sobre todo al abogado de negocios Paul Manafort, "efímero jefe de campaña" de Trump que ha sido inculpado en el marco del caso ruso.

"No va a triunfar"

En "Fuego y furia", una compilación de confidencias reunidas a lo largo de 18 meses, Wolff se burla de Miller, que estuvo a cargo, entre otras tareas, de preparar el decreto de prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas originarias de varios países predominantemente musulmanes. El decreto debió ser redactado dos veces tras haber sido bloqueado por la justicia.

Miller es descrito en el libro como "incapaz de construir frases", un consejero "que poco conoce de política" y un especialista en comunicación "que ataca a todo el mundo".

En NBC, Wolff evocó la supuesta preocupación de numerosos asesores del presidente sobre una eventual destitución de Trump en aplicación de la enmienda 25 de la Constitución, que prevé la asunción del mando por el vicepresidente en caso de incapacidad del jefe de Estado para ejercerlo.

Tal posibilidad parece de todas maneras muy lejana.

El periodista dijo en la entrevista que esos asesores han dicho reiteradamente en los últimos tiempos que "todavía no estamos al nivel de la enmienda 25".

"Me hubiera encantado escribir otra historia: 'Trump, ese inesperado presidente, va a triunfar'. Pero no es así. No va a triunfar. Es peor de lo que se pensaba", señaló.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo a ABC que nadie en la Casa Blanca "duda de la estabilidad del presidente", y afirmó que "Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump" es un libro escrito por una persona que "mentiría con tal de obtener dinero y gloria".

En Fox News, el director de la CIA Mike Pompeo aseguró por su lado que "el presidente se compromete, comprende la complejidad de los temas y plantea cuestiones difíciles a nuestros equipos" de la agencia de inteligencia.

Dijo igualmente que Trump es un "ávido consumidor" de los informes de la CIA y un hombre "totalmente apto para ejercer la presidencia".