Washington. El controvertido escritor derechista Milo Yiannopoulos se mostró arrepentido el martes por los comentarios que hizo en torno a las relaciones sexuales entre jóvenes y hombres, pero también se dijo víctima de una cínica cacería de brujas por parte de los medios de comunicación luego de que renunció como editor en Breitbart News.

Yiannopoulos inició sus declaraciones a los periodistas diciendo que dos hombres, incluido un sacerdote, lo habían tocado de forma inadecuada cuando él tenía entre 13 y 16 años.

Mis experiencias como víctima me llevaron a creer que podía decir lo que quisiera sobre este tema, sin importar qué tan escandaloso fuese , afirmó. Pero estoy al tanto de que mi mezcla usual de sarcasmo británico, provocación y humor negro pudieran haber dado la impresión de que fuese una ligereza, una falta de tacto hacia otras víctimas o, peor aún, activismo. Me horroriza esa impresión .

El escritor británico dijo que renunció a Breitbart, la cual ayudó a darle fama, porque estaría mal permitir que mi pobre selección de las palabras desvirtúe la importante labor de mis colegas como reporteros .

La editorial Simon & Schuster había informado por la mañana que cancelaba la publicación de Dangerous (‘Peligroso’), un manifiesto y libro de memorias del propio Yiannopoulos.

Este provocador de extrema derecha y acérrimo defensor del presidente Donald Trump no es ajeno a las controversias: Twitter le cerró su cuenta por su acoso en línea a la actriz negra Leslie Jones en julio pasado.

Y la universidad de California, en Berkeley, canceló este mes un discurso que iba a pronunciar tras unas violentas protestas contra él. Trump reaccionó amenazando con quitarle los fondos federales a la universidad.

Yiannopoulos, un británico de 32 años, provocó esta vez un revuelo cuando el fin de semana se difundió un video en el que defiende las relaciones sexuales con niños de 13 años.

No, no, no, usted está entendiendo mal lo que es pedofilia , dice Yiannopoulos. La atracción sexual por alguien de 13 años, que es sexualmente maduro, no es pedofilia. Pedofilia es la atracción por niños que no han alcanzado la pubertad , afirma en el video.