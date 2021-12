Reino Unido registró este viernes por tercer día consecutivo un récord de contaminaciones de Covid-19, con 93,045 nuevos casos de coronavirus registrados en 24 horas, según cifras de las autoridades sanitarias.

Reino Unido, que afronta según el primer ministro Boris Johnson un "tsunami" debido a la variante Ómicron, es uno de los países más castigados del mundo por la pandemia, con 147,048 muertos por Covid-19, 111 este viernes.

La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que la variante Ómicron ya es la variante dominante en el país, "el tsunami del que alerté hace una semana comienza a golpearnos", añadió.

El líder de Gales, Mark Drakeford pidió a los ciudadanos que se preparen para la "tormenta ómicron", y anunció que a partir del 26 de diciembre cerraran las discotecas del país y volverá la distancia social en tiendas y espacios de trabajo.

Gran Bretaña lanzó una campaña de vacunación masiva de refuerzo que busca llegar al máximo número de personas antes de final de año.

"No solo nos centramos en estar seguros de que tenemos el inicio de vacunación más rápido de Europa... sino también en que, gracias a la campaña Get Boosted Now podamos evitar algunas de las consecuencias más dañinas de ómicron", dijo el primer ministro Boris Johnson.

Aunque la presión crece para que Johnson anuncie medidas más restrictivas, el ministro Oliver Dowden dijo que el gobierno mantiene el "equilibrio correcto".