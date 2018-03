A pesar de que fue Melania Trump, con su vestido baby blue firmado por Ralph Lauren, quien eclipsó y se llevó la mayoría de los aplausos el día de la toma de posesión de su marido como presidente de Estados Unidos, el estilismo de Donald Trump, aunque siempre se presta más atención a lo que dice verbalmente, tampoco pasó desapercibido.

Expertos en moda y sastrería aseguran que el mandatario republicano pasará a la historia, por desastres políticos de mucho calado, pero también contribuirá en el sector de la moda a destrozar el convencional y elegante traje de negocios.

NOTICIA: Vanity Fair México dedica portada a Melania Trump

La prensa estadounidense se ha cebado con la forma de vestir de Trump, del que aseguran tiene una habilidad: hacer que cualquier traje, por caro que sea, parezca barato. Y achacan que la elección de los tejidos, con demasiados brillos, no suele ser la más acertada.

Pero si hay una firma en la que confía el presidente de Estados Unidos, así lo confirmó una de las portavoces de su campaña electoral, Hope Hicks, a The New York Times, es en Brioni. Y de esta firma italiana viste desde hace años, al menos desde el 2004, cuando reconoció en el libro Trump: Think Like a Billionaire, que la marca le prestó trajes para el programa de televisión The Apprentice.

Este detalle no ha pasado desapercibido en Estados Unidos, donde también le han llovido críticas por elegir una marca europea, en vez de apostar por una firma local, y favorecer la creación de empleos. En alguna ocasión, también ha llevado trajes de Martin Greenfield Clothiers, un sastre de Brooklyn, conocido por vestir a Barack Obama y a Bill Clinton.

Every #Brioni suit is the result of a process unique to the company that requires 220 steps and more than 22 hours of effective workmanship pic.twitter.com/arnEfoKWTw