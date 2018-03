El jueves pasado, cuando el presidente Barack Obama terminó con la política de pies mojados, pies secos , que permitió a cualquier cubano que llegó a las costas de los Estados Unidos tener el estatus de residente como refugiado, simplemente siguió su apoyo incondicional al régimen de Raúl Castro hasta su final lógico.

La lógica es fácil de seguir: si las relaciones entre Estados­ Unidos y Cuba se han normalizado, ¿por qué deberían tratar a los cubanos que llegan a Estados Unidos­ en balsas de manera diferente a otros migrantes? ¿Por qué los médicos cubanos que trabajan como sirvientes contratados en el extranjero pueden reclamar la condición de refugiados cuando logran llegar a una embajada de los Estados Unidos?

Después de todo, si Obama y Castro pueden disfrutar de un partido de béisbol juntos, reír y hacer la ola, ¿puede Cuba ser realmente diferente de cualquier otro país normal?

Para propósitos prácticos, la política del pie mojado, pie seco se convirtió en un anacronismo el 17 de diciembre del 2014, cuando el presidente Obama anunció su nueva política cubana. Ese día, ver a los cubanos como víctimas de la represión se convirtió en un anacronismo, también. Para Obama, fue declarar al mundo que el gobierno de Castro no era tan diferente de los de Canadá, Francia o Andorra.

Ah, sí, hubo un pequeño problema con los derechos humanos en Cuba, dijo Obama, pero eso fue intrascendente, porque su nueva política de amistad con la dictadura más brutal en el hemisferio occidental cambiaría todo eso, eventualmente. Castro llegaría a ver el error de sus costumbres una vez que los turistas estadounidenses comenzaron a visitar Cuba. O tal vez uno de los sucesores de Castro sería el que aliviara la represión. El quién y el cuándo realmente no le importaban a Obama. Finalmente fue lo suficientemente bueno para él.

Mientras tanto, en Cuba, la política de Obama creó pánico. Muchos cubanos eran lo suficientemente inteligentes como para entender la doble significación del abrazo de Obama al gobierno de Castro: Primero, cómo este nuevo apoyo de Estados Unidos podría prolongar indefinidamente la vida del régimen castrista y permitirle gobernar despóticamente; Y segundo, cómo los cubanos ya no seguirían siendo vistos por Estados­ Unidos como un pueblo oprimido.

Esos cubanos tenían razón, por supuesto. Desde el 17 de diciembre del 2014, la represión ha aumentado en Cuba. Asegurado en el apoyo de los Estados Unidos, el gobierno ha frenado la libertad de expresión, aumentado los arrestos y desmantelado gran parte del experimento cuentapropista que se suponía debía transformar y mejorar la economía cubana.

Ahora viene la segunda repercusión temida por los cubanos: Obama los despoja de su condición de refugiados justo cuando sale de la Casa Blanca. El gobierno de Castro es normal; no habrá más tratamiento especial para los cubanos. Los cubanos no son diferentes de los haitianos, los mexicanos o cualquier otro migrante­. Fin de la historia.

Muchos de los que vieron este cambio venir se apresuraron en números récord. El aumento en los buques improvisados llenos de cubanos interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos ha sido enorme, al igual que el aumento de los que cruzan la frontera a través de México.

Con los golpes de su pluma, Obama no sólo ha despojado a los cubanos de su estatus de refugiados, sino que también dejó una bomba de olor radioactiva como regalo para su sucesor.

La destrucción de Obama del pie mojado, pie seco podría ser rápidamente revertida por el presidente Donald Trump. Como casi todos los demás aspectos de la política de Obama en Cuba, este cambio en la ley ha tenido lugar a través de órdenes ejecutivas. El Congreso ha sido ignorado, así como algunas leyes, especialmente la Ley de Democracia de Cuba de 1992 (la Ley Torricelli) y la Ley de Solidaridad de Libertad y Democracia de 1996 (Ley Helms-Burton).

Pero considera las trampas que Obama ha establecido para Trump. Si Trump no hace nada, condena implícitamente la noción de que los cubanos no son víctimas de un régimen represivo. Esto podría enfadar a muchos de sus partidarios. Si Trump revierte la política de Obama, él vincula implícitamente las cuestiones de los abusos contra los derechos humanos y la inmigración. Si los cubanos pueden ser refugiados que merecen protección especial, ¿por qué no los sirios? ¿Por qué Trump está escogiendo a sus víctimas de la represión? Esto podría crear una tormenta de controversia y la ira de algunos de sus partidarios, también.

Obama ha logrado dos objetivos aquí. En primer lugar, ha completado la traición total del pueblo cubano, un movimiento de su legado que puso en marcha hace dos años. En segundo lugar, ha sobrecargado a Trump con una situación de no ganar con el potencial de empañar o debilitar seriamente su presidencia desde el principio.

Así que esta separación de Obama no debería sorprendernos. Es totalmente coherente con su admiración por el régimen de Castro y su odio por el magnate que está tomando su lugar en la Oficina Oval.

Carlos Eire es profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Yale.