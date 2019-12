A través de la activación de acuerdos y tratados bilaterales el embajador de Qatar en México, Mohammed Al Kuwari, confió en que el intercambio comercial entre ambos países siga aumentando ya que al cierre del 2019 se espera alcanzar más de 300 millones de dólares.

Además, el diplomático enfatizó que hay disposición de su país de extender los puentes de cooperación en diversos temas.

“Las relaciones entre México y Qatar están en su mejor resplandor (…) recuerden siempre que Qatar tiene las puertas abiertas, tanto para los turistas mexicanos, los inversionistas o los aficionados, nuestro país siempre estará a disposición para extender la cooperación y la contribución con México”, enfatizó en el marco de la celebración del Día Nacional del Estado de Qatar.

De cara a la Copa Mundial de Futbol del 2022 recordó que su país tiene la capacidad de albergar la justa deportiva además de que cuatro de los ocho estadios ya están listos mientras que el resto estarán terminados para el 2020, es decir, dos años antes de que celebre el evento deportivo.

“Significa un récord mundial que nos permitirá presumir no solo los estadios diseñados con tecnología amigable con el medio ambiente, sino el metro más lujoso y rápido del mundo que no necesitará un conductor, el cual también permitirá a los aficionados ver más que un partido el mismo día con una distancia no más de 45 minutos entre los estadios, razón que hará de la Copa 2022 un evento único en la historia de la FIFA”, dijo Mohammed Al Kuwari.

También puntualizó que la justa deportiva contará con el mejor sistema de seguridad, facilidad de traslado y variedades de paquetes turísticos para que todos los aficionados no solo conozcan el lado deportivo de Qatar, sino el cultural, económico y social, además del trato amable del pueblo qatarí.

“En estos momentos Qatar se ha convertido en un taller de construcción que abarca todo el territorio nacional, en donde las redes del metro, los puentes, la infraestructura deportiva, cultural y turística forman parte de la sinergia qatarí que agrupa al capital humano y al financiero haciendo del mismo un centro deportivo mundial líder, con un crecimiento que alcanzará los 20,000 millones de dólares en Qatar para el 2020 (…) Yo personalmente, estoy seguro de que mi país tiene la plena capacidad de organizar una Copa mundial cada cuatro años, puesto que la inversión gigante que ha puesto Qatar en la infraestructura e industria deportiva lo permite”, concluyó.

