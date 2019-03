El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó este domingo que la Unión Europea tiene "mucha paciencia" con los británicos respecto a la cuestión del Brexit pero que esta se está "agotando".

"Hemos tenido mucha paciencia con nuestros amigos británicos, pero la paciencia se está agotando. Me gustaría que dentro de unas horas o de unos días Reino Unido logre un acuerdo sobre los pasos a seguir", declaró Juncker durante una emisión en la cadena pública italiana Rai 1.

"Hasta ahora sabemos a qué dice no el Parlamento británico, pero no sabemos a qué dice sí", añadió.

Sobre la posibilidad de un nuevo referéndum, Juncker consideró que se trata de algo "que compete exclusivamente a los británicos [...] Deben decidir qué instrumentos emplearán para terminar este proceso":

Al ser preguntado sobre la posición de Italia respecto a la cuestión migratoria, el presidente del Ejecutivo comunitario afirmó que la Comisión Europea "ayudó mucho" a Italia en términos financieros.

Roma considera que no contó con suficiente solidaridad de los otros países de la Unión Europea (UE) para gestionar los flujos masivos de migrantes que llegan a sus costas.

El gobierno y su ministro del Interior, Matteo Salvini, en el poder desde junio pasado, decidieron cerrar los puertos del país a los buques que rescatan a los migrantes en el mar Mediterráneo. El último año, la cantidad de llegadas cayó drásticamente.

"En la Comisión Europea ayudamos mucho a Italia, no nos gusta mucho que Italia diga: 'Ellos hablan, muchas palabras pero no hacen nada'; eso no es cierto", afirmó Juncker.

"Apoyamos ampliamente a Italia con al menos 1.000 millones de euros para que Italia, que se enfrenta a este flujo masivo de refugiados, pudiera beneficiarse de la solidaridad europea, que quizás es insuficiente, pero con las posibilidad presupuestarias que teníamos, hicimos todo lo posible", insistió.