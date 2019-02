Lisboa. Un grupo de países clave de la Unión Europea respaldó el lunes al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre el asediado líder socialista Nicolás Maduro, que pidió al papa Francisco mediar en un proceso de diálogo en el país sudamericano.

El presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani llamó al gobierno populista italiano a unirse a otros países de la Unión Europea en rechazar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país.

Venezuela rechazó enérgicamente la decisión de más de 16 países europeos y su Parlamento y anunció en un comunicado que someterá a revisión las relaciones con esos gobiernos.

“La soberanía del pueblo venezolano no está sujeta a ninguna clase de reconocimiento por parte de autoridad extrajera alguna”, dijo Maduro, al condenar la postura asumida por los países europeos a los que señaló de plegarse a la estrategia de Washington para derrocarlo.

España, Alemania, Francia y Reino Unido asestaron reveses diplomáticos al gobierno de Caracas al apoyar públicamente a Guaidó.

Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda y Lituania también mostraron su apoyo a Guaidó, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y muchos países de la región.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, manifestó durante una visita a Japón que Guaidó “es el presidente interino legítimo”.

En declaraciones a France Inter Radio, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió comicios presidenciales anticipados que aseguren que “la crisis venezolana termine de forma pacífica”. Su homóloga sueca, Margot Wallstrom, declaró a la televisora SVT que la votación que llevó a Maduro al poder no fue una elección libre y justa.

Al agradecer el respaldo de los países europeos, Juan Guaidó comentó que el mundo democrático reconoció las acciones de la oposición venezolana por la libertad y la democracia.

Recordando el golpe

En medio del incremento de las presiones internacionales, Maduro, quien se ha mostrado desafiante y ha acusado a Estados Unidos de preparar un golpe de Estado, acudió el lunes a una marcha en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, donde se conmemoró un fallido intento golpista que encabezó su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, hace 27 años.

Ante centenares de militares y seguidores, el mandatario izquierdista acusó a los imperios del mundo de atacar a Venezuela.

Ayer, Trump no descartó el envío de tropas a Venezuela.

México no asiste a cumbre en Ottawa

Ottawa. El grupo de Lima instó a al comunidad internacional a respaldar el gobierno interino de Venezuela, encabezado por el legislador opositor Juan Guaidó, así como a la Asamblea Nacional, con el objetivo de lograr una transición democrática en la nación sudamericana.

En una declaratoria de 17 puntos emitida tras una reunión de emergencia en Ottawa, Canadá, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú reiteraron su respaldo “a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza”, e instaron a las fuerzas armadas venezolanas a manifestar su lealtad a Guaidó.

Los 11 países de los 14 integrantes del bloque, con la ausencia de México, precisaron que para el restablecimiento de la democracia en Venezuela se deben celebrar elecciones libres y justas convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo a estándares internacionales y tan pronto como sea posible. Acotaron que las elecciones deben llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, y con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Los 11 cancilleres exhortaron a los demás países a evitar que el regimén de Nicolás Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela o hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos.

El vómito de Maduro

“Este último comunicado verdaderamente es asqueroso, asqueroso y risible, no sabes si reírte, vomitar o hacer las dos cosas (...). Cuando (lo) leí, me dieron ganas de vomitar y me reí a la vez”, comentó Maduro durante un acto para conmemorar el alzamiento militar del fallecido Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

Esta fue la respuesta esperable de Maduro.