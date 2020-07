Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a su probable oponente presidencial, el demócrata Joe Biden, calificándolo de “incompetente” para liderar el país, en momentos en que sondeos realizados el fin de semana mostraban un mayor desencanto del electorado con su manejo de la pandemia de coronavirus.

“Le dispararon, le dispararon mentalmente”, dijo el líder republicano sobre Biden en una entrevista con el programa “Fox News Sunday”. Trump aseguró que si Biden es elegido va a “destruir este país”.

Sobre la crisis sanitaria Trump defendió su manejo de la pandemia incluida su declaración de que solo había brasas del virus apareciendo en el país. Estados Unidos registra 3.7 millones de casos de contagio y 140,000 muertes.

“Tenemos brasas y tenemos llamas. Florida se volvió más parecida a una llama, pero está... va a estar bajo control”, dijo Trump reiterando su afirmación de que el virus eventualmente desaparecerá.

“Tendré razón eventualmente”, afirmó. “Va a desaparecer y tendré razón”.

Y enfatizó que la pandemia no es solo un problema en Estados Unidos.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, mencionó.

También afirmó que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, era “un poco alarmista”.

Biden respondió a las declaraciones de Trump centrándose en su manejo de la pandemia y aseguró que “cuando se habla del coronavirus, no se puede creer ni una palabra de lo que dice”.

“Es tiempo de que el presidente Trump escuche a alguien distinto a sí mismo sobre la forma de luchar contra el virus, porque después de seis meses de una mala y mortal gestión, está en camino de hacerse aún más incontrolable”, aseguró en un comunicado.

Tiene sus datos

El mandatario hizo varias acusaciones infundadas o altamente especulativas contra el exvicepresidente de Barack Obama, diciendo que “triplicaría los impuestos” y “dejaría sin financiamiento a la policía”.

Pero además sentenció que “la religión se irá” de la vida de los estadounidenses, en referencia a los gobernantes demócratas que prohíben grandes servicios religiosos para detener la propagación del virus.

El entrevistador Chris Wallace le dijo que una nueva encuesta de opinión de Fox daba a Biden una ventaja sustancial sobre él, no sólo por el manejo de la pandemia y enfrentar las recientes protestas y disturbios raciales, sino, incluso en el manejo de la economía.

Una nueva encuesta conjunta del diario The Washington Post y la cadena ABC News muestra que Biden lidera sobre Trump entre los votantes registrados en todo el país por un rotundo margen de 15 puntos, de 55 contra 40% de las preferencias.

Trump calificó las encuestas como “falsas”. Dijo que en sus encuestas va ganando.

“Deje que Biden se siente para una entrevista como esta, él quedaría en el suelo llorando por su mami. Él diría, ‘Mami, Mami, por favor llévame a casa’”.