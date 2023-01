México ayuda a Ucrania

La embajadora de Ucrania Oksana Dramarétska agradece al Gobierno de AMLO la entrega de 1.6 toneladas de semillas, granos y vegetales; la diplomática de Ucrania le pide al Gobierno de AMLO su apoyo a la Fórmula, un plan de paz propuesto por el presidente Volodímir Zelensky. La entrevista se llevó a cabo a través de preguntas enviadas a la embajadora Oksana Dramaretska vía WhatsApp.

—¿Ucrania ha recibido apoyo y solidaridad de parte del Gobierno mexicano?

—Estamos agradecidos con México por apoyar a Ucrania dentro de la ONU. Sentimos este apoyo importante, particularmente desde 2014, cuando México votó a favor de la mayoría de las resoluciones que condenan la agresión rusa a Ucrania, tras la ocupación temporal ilegal de territorios ucranianos: Crimea y partes de Donbás.

Igualmente, la postura de México en la ONU ante la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 fue muy clara siendo una condena absoluta de las acciones de Moscú.

Es importante que Rusia entienda que nunca encontrará respaldo en democracias que valoran la inviolabilidad del derecho internacional y de los derechos humanos.

Además, fue muy valioso el voto de México a favor de la resolución que abre el camino a los mecanismos para que Rusia pague a Ucrania los daños ocasionados por la guerra.

Quisiera también aprovechar esta oportunidad para agradecer a las asociaciones de productores de semillas en México, y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Los agricultores de la región de Odesa recibieron como ayuda humanitaria de los socios mexicanos las semillas de hortalizas, trigo y soya con los que podrán sembrar grandes áreas de tierras este año. Quiero agradecer a todos los mexicanos que nos ayudan y apoyan en esta difícil lucha contra el agresor imperialista ruso y por justicia para Ucrania.

—¿Qué formas posibles existen para poner fin a esta guerra? ¿Cree que son realistas? ¿Ucrania tiene su plan de paz?

—La propuesta del Presidente Zelensky es la más relevante hasta hoy. El 15 de noviembre en el marco del G-20, el Presidente de Ucrania presentó la Fórmula de Paz de 10 pasos. Implementados uno por uno o simultáneamente, pueden llevar la paz a Ucrania, Europa y todo el mundo.

Estos puntos incluyen: Seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de todos los presos y deportados; implementación de la Carta de la ONU y restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; restauración de la justicia; prevención del ecocidio; prevención de la escalada; confirmación del fin de la guerra.

Los puntos de la Fórmula se aplican universalmente y pueden servir como base para la resolución de conflictos y los esfuerzos de paz en todo el mundo. Quiero reiterar que Ucrania no discute su integridad territorial. Vamos a recuperar todos nuestros territorios.

Planeamos presentar nuestra fórmula de paz para la consideración de la Asamblea General de la ONU, queremos la participación más amplia posible de los países del mundo en su implementación.

Para los ucranianos el apoyo de México es muy importante en la implementación de la Fórmula de la Paz. Estamos convencidos de que un país con tanta trascendencia geopolítica como México no puede permanecer al margen de esta iniciativa universal de paz. Además, cabe mencionar que recientemente el presidente de México hizo propuestas de paz. Por lo tanto, esperamos que México, como un actor internacional importante, se una activamente a los esfuerzos internacionales para implementar la Fórmula de la Paz. Al final, no se trata solo de la paz para Ucrania, se trata de la paz en el mundo.

—¿Está perdiendo la guerra Rusia?

—Rusia ya ha perdido esta guerra. En el Kremlin lo entienden muy bien. Todos estos ataques contra ciudadanos civiles ucranianos, los intentos de destruir nuestra infraestructura energética son una señal de la desesperación de Putin. Al no poder derrotarnos en el campo de batalla, Putin recurre a aterrorizar a la población civil. Sólo los cobardes y los criminales de guerra luchan contra la población civil.

—¿Qué requiere Ucrania para que exista diálogo con Rusia?

—El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy ha mencionado en muchas ocasiones las condiciones bajo las cuales la parte ucraniana estaría lista para sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia: la retirada de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos temporalmente ocupados. Enfatizo: de todos los territorios, incluidos Crimea, Donetsk y Luhansk. De todos modos, tarde o temprano liberaremos todos nuestros territorios. Quisiera que sus lectores no duden en ello.

Las encuestas realizadas a fines de diciembre muestran que para más del 85% de los ucranianos, ninguna concesión territorial es aceptable, lucharemos hasta que liberemos completamente nuestra tierra de los ocupantes. La victoria de Ucrania será una victoria para todo el mundo, y su éxito nos traerá paz y prosperidad a todos nosotros.

Si un país quiere sentarse a negociar y entablar un diálogo civilizado, tiene primero que dejar de dar ultimátums y exigir la capitulación. ¿Y después como uno puede pretender hablar sobre la paz y el día siguiente lanzar ataques masivos con misiles y drones contra ciudades ucranianas pacíficas durante la temporada navideña?

—Al parecer Ucrania pide a la ONU una reconfiguración del estatus ruso dentro del Consejo de Seguridad. ¿Nos podría explicar de qué se trata?

—La respuesta a esta pregunta es simple y compleja al mismo tiempo. No hay ninguna decisión de la ONU con respecto a la membresía de la Federación Rusa en esta organización. La Federación Rusa ocupó el asiento de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y el asiento del miembro de la ONU después de la resolución de la URSS, eludiendo los procedimientos definidos por la Carta de la ONU. Por lo tanto, la Federación Rusa nunca se sometía al procedimiento legal para adquirir la membresía y ocupa el lugar de la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU ilegalmente.

La Carta vigente de la ONU no contiene "Federación Rusa" como el miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos los países nacidos al resultado de la desintegración de otros estados, por ejemplo, como ex-Yugoslavia o ex–Checoslovaquia, tuvieron que pasar por el proceso de adhesión formal a la ONU, solo Rusia lo evito. Y no se sabe por qué. Aquí solo estamos hablando de justicia e igualdad de trato para todos.

Al mismo tiempo, vale la pena señalar que Ucrania es una de las naciones fundadores de la ONU. Ucrania, Bielorrusia y la URSS eran miembros plenos e iguales de la ONU.

Además, al librar una guerra a gran escala contra Ucrania, haber cometido agresiones en muchos otros lugares, incluida Georgia, Moldova, incitando conflictos en todo el mundo y amenazando con usar armas nucleares, Rusia no es un "país amante de la paz" que pueda ser miembro de la ONU y especialmente del Consejo de Seguridad.

Estamos muy decididos y queremos privar a Rusia de ser miembro del Consejo de Seguridad. En primer lugar, desde un punto de vista procesal puramente formal, su permanencia en este órgano es ilegal. En segundo lugar, desde el punto de vista moral, un país-agresor no puede estar representado en tal institución, esto es un descrédito a todo el sistema de seguridad internacional.

—¿El Consejo de Seguridad de la ONU ha aportado soluciones reales para aliviar la situación de Ucrania o está colapsado?

Las decisiones tomadas dentro de los órganos rectores de la ONU con respecto al apoyo a Ucrania no tuvieron precedentes. Vemos que la gran mayoría de los países del mundo condenan la agresión rusa y apoyan a Ucrania en su legítima defensa contra la agresión de la Federación Rusa. A principios de marzo del año pasado, inmediatamente después del comienzo de la agresión rusa, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución "Agresión contra Ucrania" (141 votos a favor), luego de que Rusia se reservara la resolución correspondiente en el Consejo de Seguridad de la ONU. En octubre del año pasado, la Asamblea General condenó los intentos ilegales de la Federación Rusa de anexar territorios ucranianos, adoptando la resolución "Integridad territorial de Ucrania: protección de los principios de la Carta de la ONU", por la que votaron 143 países.

Cabe señalar que el año pasado varias organizaciones internacionales, principalmente la Asamblea General de la ONU, adoptaron todas las resoluciones sobre el tema de Ucrania a pesar de la oposición de Rusia. Es decir, ninguna de las "resoluciones ucranianas" fue rechazada por la Asamblea General.

Esto es importante porque demuestra que la comunidad internacional está decidida a rechazar y condenar la agresión de Rusia contra Ucrania. Esto es importante desde un punto de vista moral. En el marco de los organismos internacionales, los países del mundo demuestran su actitud frente a las acciones de uno u otro país. En este caso, se trata de condenar las acciones del país agresor - Rusia.

Por otro lado, el derecho de veto, que fue utilizado por el país agresor - Rusia para bloquear las resoluciones, cuyas disposiciones condenaban sus acciones, demuestra que este esquema no es viable. No puede ser aceptable que un miembro de un organismo internacional clave, que está llamado a garantizar la paz y la seguridad en el mundo, cometa él mismo una agresión y no permita ninguna condena a sus acciones agresivas, que violan los fundamentos del derecho internacional y la propia Carta de la ONU.

Ucrania respalda la posición de México sobre la necesidad urgente de reformar las Naciones Unidas, en particular, cambiar el sistema de votación y la composición de los miembros de un órgano tan importante como el Consejo de Seguridad.

—¿Ha pasado casi un año del inicio de la invasión rusa a su país. ¿cómo evalúa el estado actual de Ucrania?

Las declaraciones del Kremlin, los ataques en curso contra civiles e infraestructura crítica, así como los preparativos para la próxima ola de movilización en Rusia dan testimonio del hecho de que Rusia mantiene objetivos maximalistas en su guerra de agresión contra Ucrania. Rusia niega nuestra legitimidad como estado soberano y mantiene sus esfuerzos para destruir el estado ucraniano.

Hasta el momento los intensos combates continúan a lo largo de la línea del frente. Las pérdidas de Rusia en muertos ya han llegado a más de 108 mil a la fecha y muchos más resultaron heridos.

Las posibles nuevas ofensivas de Rusia fracasarán, como ocurrió con las anteriores. La guerra de Rusia está condenada al fracaso. Los defensores ucranianos han liberado casi la mitad del territorio incautado por Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. Este proceso continuará hasta que se restablezca por completo la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Hasta que se haga justicia para Ucrania y su pueblo.

En venganza por sus pérdidas militares sobre el terreno, Rusia continúa aterrorizando a los civiles ucranianos: los últimos días y semanas han estado nuevamente marcados por intensos ataques con misiles y drones cometidos por Rusia contra civiles ucranianos, infraestructura crítica y áreas residenciales. Casi el 50 % del sistema energético de Ucrania (principalmente, las plantas de energía térmica e hidroeléctrica, así como la red de alto voltaje) ha sido dañado por los ataques de Rusia. Irán, junto con Rusia, tiene toda la responsabilidad por el terror energético dirigido contra los ucranianos. A partir del 4 de enero, Rusia utilizó contra Ucrania casi 660 drones suministrados por Irán.

Para detener el terror de los misiles de Rusia, necesitamos sistemas adicionales para fortalecer la defensa aérea de Ucrania. Los sistemas ya suministrados por nuestros socios demostraron ser muy efectivos.

Además, El régimen de Lukashenko en Bielorrusia sigue siendo el representante del Kremlin en su guerra contra Ucrania: el territorio de Bielorrusia se utiliza con fines logísticos y de entrenamiento y como plataforma de lanzamiento para los ataques con misiles y drones de Rusia contra Ucrania. Bielorrusia transfiere su armadura pesada y municiones a Rusia. El control de una parte de la infraestructura militar de Bielorrusia se transfirió a Rusia.

Los invasores rusos continúan creando condiciones de vida insoportables para los residentes de los territorios temporalmente ocupados. Después de traer muerte y destrucción, el estado terrorista niega las necesidades básicas a los ciudadanos ucranianos que viven allí.

En las áreas recientemente ocupadas, Rusia reproduce los mismos patrones que ha estado usando en Crimea y partes de Donbas desde 2014: impone una administración de ocupación, pasaportes y la legislación de Rusia. La integración política está asegurada por funcionarios y burócratas enviados desde Rusia para reemplazar a los ciudadanos ucranianos que se oponen a la ocupación.

El 29 de diciembre de 2022, el presidente Putin aprobó un decreto que permite a los militares rusos involucrados en la guerra apoderarse ilegalmente de la propiedad privada de los residentes ucranianos de las áreas temporalmente ocupadas.

Rusia debe poner fin de inmediato a su opresión de los derechos políticos, lingüísticos, culturales y religiosos de los residentes de las partes temporalmente ocupadas de Ucrania. Se necesitan esfuerzos conjuntos de la comunidad mundial para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema internacional de derechos humanos, que debe ser capaz de responder a violaciones y crímenes tan flagrantes cometidos por los invasores rusos.