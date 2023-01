Lula promete gran relación con Argentina, hasta en futbol

Buenos Aires. Tras la firma del acuerdo estratégico entre Brasil y Argentina, los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Alberto Fernández compartieron una conferencia de prensa en la que destacaron el fortalecimiento de la relación entre ambas naciones.

El acuerdo de integración entre los países vecinos resulta particularmente beneficioso para la Argentina y, según destacó el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en diálogo con El Cronista, "es la agenda más amplia de la que se tenga conocimiento".

Este buscará extender la integración en todos los campos: energía, finanzas, agronegocios, industria, minería, conectividad, turismo, economía del conocimiento, defensa, derechos humanos, ambiente, educación, ciencia y tecnología y salud.

El argentino aseguró que el primer desafío compartido es "consolidar la democracia y las instituciones" y disparó contra sus opositores políticos: "No vamos a dejar que ningún delirante ataque a las instituciones".

Con esto, Fernández se refirió al ataque que un grupo de fanáticos bolsonaristas llevó a cabo hace pocas semanas sobre las sedes de los tres poderes de Brasil en reclamo por la asunción de Lula: "No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular", remarcó en este sentido.

Fernández apuntó contra los expresidentes de ambas naciones: "Hoy, cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a otra etapa, nos siguen vinculando los mismos problemas y necesidades que teníamos en aquel entonces, por Brasil paso (Jair) Bolsonaro y por argentina paso (Mauricio) Macri y los desafíos que tenemos son muy parecidos".

Lula aprovechó su regreso a la arena política internacional para pedir "disculpas al pueblo argentino por todas las groserías" que atribuyó al "último presidente de Brasil" hacia Argentina, sin nombrar a su predecesor, Jair Bolsonaro.

El brasileño se comprometió a tener la mejor relación entre dos países latinoamericanos, en referencia a Argentina, al finalizar su gobierno. Inclusive, se comprometió que ni siquiera en futbol habrá “motivos de división”.

Moneda comercial

De todos los proyectos de integración con los que Brasil y Argentina pretenden avanzar a partir de la firma del acuerdo estratégico el de la moneda única o común entre ambos países es el que más curiosidad y debate parece despertar.

Consultados al respecto, los interlocutores de uno y otro lado se apuran en desescalar las expectativas. Hablan de un largo proceso al que no se arriesgan, al menos de momento, en ponerle fecha. Pero tampoco les restan ambición.

No obstante, aclaran que la moneda "común" y no "única", porque la apuesta inicial no es a sustituir el circulante de pesos y reales sino sumar una divisa que facilite el intercambio comercial y remueva la variable dólar de la ecuación, requiere una serie de estudios que ya se están desarrollando a nivel de los técnicos.

Brasil regresa al mundo.