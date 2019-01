Gillette lanzó un comercial que vale la pena para un Oscar o todo lo opuesto. Eso dependerá de tu visión sobre la masculinidad.

“Es hora de que reconozcamos que las marcas, como la nuestra, desempeñan un papel en la influencia sobre la cultura. Y como una empresa como Gillette, que alienta a los hombres a ser lo mejor, tenemos la responsabilidad en asegurarnos de promover versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser un hombre”, publicó la compañía en su sitio web.

Hasta aquí todo bien. Aunque tengo una pregunta para Gillette: ¿Debería un anuncio sobre cultura tóxica haber incluido mujeres que también promueven un comportamiento tóxico?

Si no has visto el comercial, aquí un resumen. En una serie de escenas aparecen hombres intentando detener a hombres que peleando, hombres que reprenden a otros que acosan a mujeres y hombres que piden a otros hombres que dejen hablar a mujeres cuando las interrumpen para corregirlas. Hay también niños haciendo bullying a otros niños a través de Internet o dándoles palizas en el patio de la escuela. Todas estas actitudes se excusan bajo el lema “boys will be boys”.

Los héroes del comercial son hombres, los villanos también son hombres, y las mujeres están presentes principalmente como accesorio. Lo puedo entender: el mensaje general es que los hombres pueden y deben guiar a otros hombres. No es responsabilidad de la mujer evitar el acoso, es responsabilidad de los hombres no acosarlas. Las mujeres no deberían tener que educar a los hombres; los hombres son capaces de educarse a sí mismos.

Pero si realmente vamos a hablar de cultura tóxica, ¿hay alguna manera de reconocer que la cultura es vasta, insidiosa, con raíces que profundizan y terminan produciendo algunas mujeres misóginas?

No creo que la mayoría de los hombres sean malos. Creo que el sistema está dañado, y el sistema incluye una historia de patriarcado y sus seguidores han incluido tanto a hombres como a mujeres.

Podría haber habido una mujer en el comercial diciendo: “Boys will be boys”. Hay madres que apelan a esa frase, que culturalmente se asocia con un comportamiento natural de hombres cuando sus hijos atacan a otros o levantan faldas a las niñas.

En el comercial, también podría haber una mujer diciendo: “¡Sólo está jugando con tu pelo porque le gustas!”, porque eso es lo que maestras en escuelas primarias han estado repitiendo durante años. Hace daño a las chicas, haciéndoles creer que la atención no deseada es culpa suya, y perjudica a los niños, haciéndoles pensar que el acoso y el afecto son lo mismo.