Montevideo. Ante el acceso restringido del sistema bancario global por las sanciones impuestas por Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro y sus empresas estatales están utilizando la filial de Bandes Uruguay para canalizar su actividad con el exterior.

El Bandes Uruguay también opera negocios internacionales, particularmente de gestión de liquidez y de pagos de instituciones que están relacionados con su accionista que es Bandes Venezuela, un banco público en el país caribeño.

El superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, explicó días atrás en el Parlamento que, cuando Venezuela adquiere bienes y servicios, canaliza los pagos, en parte por el Bandes Venezuela y en parte a través de Bandes Uruguay. En ese contexto, explicó que hay un número importante de personas jurídicas públicas y personas jurídicas no estatales que se relacionan en ese negocio.

“Dentro de los depósitos del sector no financiero no residente hay depósitos que son de una suma importante de entidades públicas venezolanas, no sólo del gobierno central, sino de empresas venezolanas, gobernaciones y distintas entidades públicas que necesitan relacionarse con el exterior y lo hacen a través de banco Bandes Venezuela y el negocio lo transfiere a través de un negocio en el exterior que es el banco Bandes Uruguay”, dijo Cantera.

Los depósitos de no residentes pasaron de 53 millones de dólares a 96 millones de dólares el año pasado.

“Del análisis que se realizó surge claro que resulta de la operativa natural del banco relacionada a la gestión de pagos y de liquidez”, y agregó que lo que existe particularmente es un incremento de saldos y no tanto de clientes.

En el 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo a Simón Zerpa Delgado, presidente del banco venezolano Bandes, quien ante el BCU figura como la máxima autoridad de la filial que tiene en el país.

Resolución ONU

Este jueves, Estados Unidos y Rusia, enfrentados sobre Venezuela, someterán a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU dos proyectos de resolución diferentes: Washington reclama elecciones presidenciales y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Moscú se inquieta por amenazas del uso de la fuerza y urge a respetar la soberanía venezolana.

El texto estadounidense obtendrá posiblemente los nueve votos necesarios, de un total de 15, para ser aprobado.

Efecto Maduro debilita a Ortega

Managua. El Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega hizo un gesto y liberó a decenas de “presos políticos” este miércoles momentos antes de que iniciara una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a la grave crisis política y económica que sacude el país.

“Se habla de 100 personas liberadas (...) sólo en la Comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH) tenemos 51 personas secuestradas (presas), porque no tienen ningún proceso y están detenidas de manera ilegal”, afirmó el abogado Marcos Carmona, presidente de la CPDH.

“Me dijeron que me dieron casa por cárcel”, expresó Carlos Valle, uno de los liberados, quien dijo sentirse “feliz” de estar de nuevo en su casa.

Las liberaciones se dieron horas antes de que representantes del gobierno de Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) volvieran a la mesa de diálogo.

Sobre la negociación acordada más tarde, “se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta para el funcionamiento de las negociaciones”, anunció el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en rueda de prensa, al dar lectura a una declaración al terminar la cita en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el sur de la capital.

En el encuentro, el gobierno y la oposición lograron ponerse de acuerdo en nueve de 12 propuestas a ser discutidas en el diálogo, que continuará el jueves, indicó el nuncio.

Las partes presentaron las propuestas y las condiciones de negociación para definir la metodología del proceso, dijo Azahálea Solís, del equipo negociador de la ACJD.

“Ortega accedió a dialogar porque la resistencia civil continúa firme, por el aislamiento internacional, la situación (de crisis) en Venezuela y porque la economía está en caída libre”, consideró Solís.

“El debilitamiento de Maduro debilita a Ortega”, coincidió la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, quien considera que el gobierno se sienta a negociar con “la soga al cuello”. (Con información de AFP)