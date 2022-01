Bruselas/Washington. La concentración de tropas rusas cerca de Ucrania está galvanizando las defensas de la OTAN en Europa que el presidente Vladimir Putin quiere desmantelar, dando a la alianza una sensación de renovación tras los fracasos en Afganistán.

Pese a la intensa diplomacia con Rusia, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN dicen que no pueden considerar las demandas que Moscú está haciendo para obtener garantías de seguridad, mientras acumula tropas cerca de la frontera de su vecino y realiza ejercicios con fuego real en Bielorrusia.

En su lugar, funcionarios, diplomáticos y exfuncionarios occidentales dicen que la OTAN -creada en 1949 para disuadir la amenaza soviética- está obligada a evaluar unos refuerzos que van en contra de la demanda de Putin de que la alianza no se expanda más hacia el este.

Países neutrales como Finlandia y Suecia, que han profundizado su colaboración con la alianza occidental, han reactivado un debate sobre la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ofreció a enviar tropas a Rumanía, oferta que fue bien recibida por el presidente de este país, y existe la posibilidad de que se envíen más tropas de la OTAN a la región del Mar Negro y al Báltico.

“Una de las cosas que me llama la atención de esto es que (...) las acciones de Rusia han precipitado exactamente lo que el presidente Putin dice que quiere evitar", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a los medios esta semana antes de partir a Ucrania, donde dijo que había aumentado el apoyo a la entrada en la OTAN. "Ciertamente, la postura defensiva de la OTAN tendrá que reforzarse aún más".

Esto podría implicar más tropas, barcos y aviones de la OTAN en la zona del Mar Negro y en el Báltico y pasar de una estrategia de rotación de tropas a una presencia permanente de fuerzas allí, incluyendo más soldados y armas estadounidenses.

"Creo que el traslado de capacidades adicionales por parte de Estados Unidos a Europa está definitivamente en marcha, porque la situación lo exige", dijo el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anusauskas.

Corrige lapsus

Joe Biden aseguró ayer que cualquier ingreso de tropas rusas en territorio ucraniano sería considerado una "invasión", un día después de haber sugerido que una incursión "menor" en ese país podría desencadenar una respuesta diferente de los aliados de la OTAN.

"No debe haber duda alguna: si Putin toma esta decisión, Rusia lo pagará muy caro", insistió el demócrata.

"Este no es el único escenario para el que debemos estar preparados. Rusia tiene una larga experiencia en medidas de agresión que no son acciones militares abiertas", precisó, refiriéndose a posibles "acciones realizadas por soldados rusos que no visten uniforme ruso" o "ciberataques".