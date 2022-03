Polonia se ha convertido en el principal receptor de refugiados ucranianos desde que inició la invasión rusa, hasta el 14 de marzo recibió a un millón 783,000 personas. En entrevista con El Economista, el embajador de Polonia en México, Maciej Ziętara, destacó que el apoyo humanitario a Ucrania en todos los sentidos es muy importante y recordó que su país podría alojar hasta cuatro millones de ucranianos de ser necesario.

─ ¿Existe riesgo de seguridad en Polonia?

La invasión de Rusia también pone en Polonia en un riesgo existencial, como lo dijo el presidente Volodomír Zelenski, ser o no ser como país, y nosotros teniendo una frontera con Rusia podemos ser en algún momento objeto de acciones no muy amistosas por parte de Rusia.

Existe este riesgo y de hecho el discurso que pronunció el presidente Putin cuando se reconoció a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk aludió a este anhelo de reconstruir el imperio ruso de principios del siglo XX, lo que me parece un delirio total, ya que no tiene nada que ver con el mundo del siglo XXI, y en sus diferentes intervenciones de una forma u otra amenazó no solamente a Polonia sino a todos los países de la OTAN que ayudan a Ucrania con armas.

─ ¿Qué escenarios contempla en Ucrania?

Están caminando las negociaciones entre Ucrania y Rusia y obviamente toda la esperanza del mundo es que se llegue a un acuerdo, pero sobre todo que Rusia termine la invasión y retire sus tropas. Rusia está poniendo condiciones que desde antes eran inaceptables por Ucrania, lo cual podría dificultar llegar a un acuerdo, pero hay que confiar en que esas negociaciones tarde o temprano produzcan un resultado favorable.

─ ¿Polonia está abriendo sus puertas a los ucranianos o es una política de Estado?

Las dos cosas, es decir, tanto las autoridades polacas, el gobierno central y los gobiernos locales, así como la sociedad civil abren las puertas a los ucranianos y a todos los refugiados que vienen de este país. Y, por supuesto, es una política de Estado porque Ucrania es nuestro vecino, es un pueblo hermano y no podemos dejarlos en la situación tan trágica en la que se encuentran ante una invasión sin precedentes.

Ucrania tiene que recibir todo tipo de apoyo humanitario, armas y facilidades financieras de todo el mundo.

─ ¿Cuál es la capacidad de Polonia para recibir a refugiados y bajo qué condiciones?

Nuestro gobierno puede recibir de un millón a cuatro millones de personas. No hay un límite de tiempo, pero si estamos hablando de tiempos que prevé el gobierno, todos los ciudadanos que entren a Polonia pueden estar de forma legal durante 18 meses y antes de terminar este periodo pueden pedir una residencia temporal de tres años. Contando todo este periodo estamos hablando de 4 años y medio lo que podría durar la estadía, de acuerdo a la actual ley.

En cuanto a nuestra capacidad se juntan varias formas de trabajar como tener centros de refugio en la frontera, convertir espacios de negocios en grandes centros para los refugiados, y por otro lado, está toda la actividad de la sociedad civil, empresas y ONG que consiste en alojar a los refugiados en sus casas y darles alojamiento de forma gratuita.

─ ¿El éxodo ucraniano podría complicar el sistema migratorio europeo?

Muchos ucranianos que llegan a Polonia seguramente tienen la esperanza de poder regresar a sus hogares, su estancia solo podría ser temporal. Y, por otra parte, Polonia tiene la capacidad de absorber a cientos de miles de trabajadores ucranianos o de cualquier parte que sí podrían quedarse con la residencia permanente más adelante. Aparte, la Unión Europea ya ofreció un fondo de 500 millones de euros para los ucranianos que siguen en su país y para los que están fuera.

Alrededor de la mitad de los refugiados ucranianos son niños y adolescentes que pueden ingresar de forma gratuita a la educación pública en Polonia. Los ciudadanos ucranianos tienen derecho al trabajo sin sacar permisos y pueden acceder al sistema de salud gratuitamente y de forma inmediata.

El éxodo de refugiados ucranianos es diferente a otras olas recientes de refugiados, como las de Oriente Medio, porque muchos de ellos pueden entrar fácilmente al mercado laboral de países de Europa Central, en pocas palabras, no tienen que quedarse en centros de refugio durante meses o años. La cercanía del idioma es otra ventaja.

Actualmente, hay más de 6,000 empresas ucranianas en Polonia, eso es una buena herramienta para ayudar a los refugiados.

─ ¿La imposición de sanciones económicas cambiará los planes del presidente ruso? ¿Existen otras vías de respuesta?

Nosotros creemos que el régimen de las sanciones impuesto a Rusia por varios países es un instrumento necesario para obligar al agresor a que ceda. No creemos que sean medidas exageradas o injustas, sino todo lo contario.

Hay tres formas de apoyar a Ucrania en este conflicto: una es la vía diplomática, es decir, apoyar las negociaciones, lo que hacen algunos países que no están en el centro de las medidas que tomó la OTAN, como Israel. Otra es el régimen de las sanciones, sobre todo financieras, como excluir a Rusia del sistema SWIFT o congelar sus activos. La tercera medida consiste en desmentir la desinformación difundida por varias agencias y redes sociales.

