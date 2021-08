Este viernes el gobierno y la oposición de Venezuela se encaminan a abrir una negociación con la mirada puesta en aliviar las sanciones económicas, crear condiciones electorales a nivel local y regional este año y liberación de presos políticos.

Sin embargo, el éxito de la negociación depende más del presidente Nicolás Maduro que de la oposición, ya que el chavismo es quien tendría que entregar o ceder más.

Alejandro Motta, académico de la escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana (UP), destacó que lo significativo de esta vez es que se trata de una negociación y no de una mesa de diálogo, como en los anteriores procesos, además de que participará la verdadera oposición y no la creada por el presidente Maduro.

“Hay una ventana de diferencia, por un lado, se abre una negociación, históricamente se ha hablado de mesas de diálogo, que son figuras distintas, y por otro lado, la mediación internacional que participa al no permitir que en la mesa este la oposición creada por el propio chavismo.”, opinó.

De cara a las elecciones locales y regionales en el país sudamericano el académico consideró que Maduro estaría dispuesto a ceder espacio a cambio de la flexibilización de las sanciones económicas ya que en el fondo él no se juega su cargo. Entrevé que hay más probabilidad de que la oposición vaya a las elecciones, pues se han dado cuenta que a través de la fuerza no se va a lograr nada.

“Maduro podría dejar que el chavismo pierda terreno en lo local y regional pues tiene la posibilidad de nombrar protectores, aunque es inconstitucional, el chavismo nombra a protectores en los municipios o estados que ganan los opositores y le da los recursos destinados por el gobierno, es decir impone un alcalde o gobernador paralelo, por esa parte Maduro no se preocupa”.

Ante la poca confianza en un gobierno que tiene varios presos políticos, vaticina que habrá una estrategia paralela del chavismo para intentar sabotear el asunto. “Casos de detenciones como la de Freddy Guevara es algo que veremos en el transcurso de las negociaciones”.

Papel de México

En cuanto a México el académico puntualizó que el país tiene argumentos y legitimidad para presentarse como un actor neutral además de que envía una señal, a pesar de ser un gobierno de izquierda, tener una lógica pragmática.

“La oposición no debe de confiar en la buena voluntad de Maduro, en la medida en que se confíe en los mediadores puede haber éxito”, concluyó.