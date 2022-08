Estados Unidos aprueba plan de ayuda de 89 millones de dólares para el desminado de Ucrania

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de 89 millones de dólares para que Ucrania forme y equipe 100 equipos de limpieza de minas terrestres y municiones sin explotar durante un año, se informó el martes.



La financiación es el mayor programa de desminado de Estados Unidos hasta ahora en Ucrania, y el funcionario comparó el reto en ese país con los intentos de desarmar las municiones sin explotar en Vietnam, Camboya y Laos tras las guerras en el sudeste asiático.



"Si nos fijamos en algunos conflictos del pasado no tan lejano, la guerra de Vietnam por ejemplo, todavía estamos limpiando los artefactos en el sudeste asiático 50 años después de que esa guerra terminara. Esto puede repetirse", dijo la fuente, que señaló que el programa se llevará a cabo a través de contratistas y organizaciones no gubernamentales.



Agregó que el dinero, parte del cual procede de las solicitudes presupuestarias vinculadas a Ucrania, no sólo financiará la formación, sino también equipos especializados de detección de minas y de movimiento de tierras si fuera necesario.

