Independientemente de lo que haya hecho el presidente Donald Trump, ha pasado su primer año en el cargo continuando y fortaleciendo su compromiso con la retórica nacionalista. Por ejemplo, en septiembre del 2017, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además de los clichés, el discurso fue notable por sus contribuciones al corpus creciente de la filosofía del gobierno de Trump. Junto con su discurso en Varsovia en julio del 2017, su discurso en la ONU fue una poderosa exposición del nacionalismo contemporáneo, y una excelente ilustración de su peligro, vacuidad y arbitrariedad moral.

Trump entonó las alabanzas de "naciones fuertes, soberanas e independientes" y afirmó que las naciones fuertes eran un pilar vital del orden internacional. A lo largo del discurso, prefirió el lenguaje de "naciones" en lugar de "estados". Hizo afirmaciones radicales sobre la bondad de las naciones y dijo: "Las naciones fuertes y soberanas permiten que su pueblo se apropie del futuro y controle su propio destino. Y las naciones fuertes y soberanas permiten que los individuos prosperen en la plenitud de la vida que Dios quiere".

Lo que es notable aquí es que Trump enfocó sus elogios en las naciones, no en los estados. (Creo que es justo analizar detenidamente las palabras de Trump porque se trataba de un discurso escrito, no de comentarios improvisados. Como tal, sus redactores de discursos habrían elegido deliberadamente el lenguaje y los temas de este discurso).

Las naciones son notoriamente difíciles de definir, pero típicamente se centran en la cultura, el idioma, la historia o la etnicidad compartida (un tema principal del discurso de Varsovia). Trump argumenta, en un lenguaje que sería familiar para todos los nacionalistas desde Napoleón, que las personas se definen por su membresía en una comunidad nacional, que las comunidades nacionales son los principales actores políticos en el escenario mundial, y que cada nación debe corresponder a un estado que lo representa y lo gobierna.

Trump resumió su argumento: "El estado nación sigue siendo el mejor vehículo para elevar la condición humana". Esta es probablemente la declaración más sucinta de la doctrina nacionalista. Curiosamente, la formulación de Trump no fue específicamente estadounidense. "Siempre pondré a Estados Unidos primero, igual que a ti, ya que los líderes de tus países siempre, y siempre deberían, anteponer a tus países". Trump está argumentando a favor del nacionalismo por principio, no solo porque es una línea de argumentación conveniente para sus propias preferencias de "América primero".

Aprecio las declaraciones claras de nacionalismo porque, como en el discurso de Varsovia, revelan su propia incoherencia y arbitrariedad.

Las naciones son casi imposibles de definir, y el esfuerzo por establecer límites inevitablemente provoca más división que la unidad en el país y en el exterior. ¿Quién es un francés? ¿Cuentan los hablantes de dialectos regionales, como Picard, Gascon, Lemosín, Franco-Provenzal y Occitano? Los monarcas absolutistas de los siglos XVII y XVIII decidieron que la diversidad regional y local era una amenaza para la unidad nacional y, en respuesta, implementaron formas brutales de construcción nacional opresiva. Los nacionalistas que anhelan la uniformidad cultural se enfrentan hoy con preguntas difíciles sobre los inmigrantes que no comparten ninguna de las características (idioma, historia, cultura o religión) que tradicionalmente definieron la identidad nacional. El nacionalismo siempre ha sido el enemigo de la verdadera diversidad.

Es por eso que esencialmente no hay estados-nación en el mundo de hoy, y por qué la oda de Trump a los estados-nación está extrañamente sincronizada. Si Trump tiene razón en que los Estados-nación son "el mejor vehículo para elevar la condición humana" y son vitales para que "los individuos prosperen en la plenitud de la vida prevista por Dios", ninguno de nosotros está viviendo vidas humanas completas porque ninguno de nosotros vivimos en Estados nación. Cada estado en el mundo más grande que una micro soberanía es una política multiétnica, plural y diversa. Japón puede ser el único estado restante en el mundo que podría llamarse, con toda probabilidad, un Estado-nación. Los Estados Unidos nunca se han acercado.

Quizás Trump no se está refiriendo a los estados nación en el sentido estrictamente académico. Tal vez lo que Trump realmente quiere decir es que los estados, cualquier estado, son vitales para el florecimiento humano, a diferencia de sus pesadillas, los globalistas y su comunidad internacional. Pero si eso es lo que quiere decir Trump, su reclamo es aún más ridículo. Hay unos 193 estados en el mundo, y varían enormemente en su tamaño y carácter. ¿Es Tuvalu, una micro soberanía democrática, igualmente capaz de permitir el florecimiento humano como China, una potencia continental autocrática que todavía defiende la ideología marxista-leninista? A Trump no le importa, siempre que sea un estado. Cualquier estado —democrático, teocrático, marxista— lo hará, al parecer.

Al no ser un nacionalista, no me preocupa la ausencia de estados nacionales y no siento que mi vida se vea empobrecida por ello, y creo que algunos estados son mejores que otros para fomentar el florecimiento humano. La afirmación de Trump de que solo se cumplen cuando vivimos comunidades nacionales cohesionadas es moralmente arbitraria y francamente tonta. Sin dudas, estoy totalmente de acuerdo con Aristóteles en que somos, por naturaleza, animales sociales y políticos, y con Edmund Burke y Alexis de Tocqueville, que una vida asociativa rica es una parte importante del florecimiento humano.

Pero nada requiere que experimentemos la comunidad principalmente en un entorno político, o que nuestra vida relacional coincida con una identidad "nacional" ambigua y divisiva, o que nuestra lealtad comunitaria más fundamental sea hacia una política a gran escala, geográficamente extensa e impersonal. Experimentamos relaciones en comunidades múltiples, transversales, incluidas nuestras religiosas, educativas, profesionales y recreativas.

La ilusión nacionalista es que podemos unificar nuestros apegos bajo el paraguas de una identidad única, abarcadora y holística. Eso no es solo poco práctico; es peligroso y, para los creyentes religiosos, es erróneo e insultante. Las cosas que Trump dice sobre la nación que creo que son ciertas sobre la iglesia. El nacionalismo imita a la religión en su reclamo de nuestra máxima lealtad y su pretensión de proporcionar "la plenitud de la vida destinada por Dios".

Me temo que no estamos prestando suficiente atención al mensaje de nacionalismo porque es demasiado fácil enfocarse en su mensajero poco atractivo. En verdad, el nacionalismo siempre ha estado presente en la cultura política estadounidense, pero rara vez tiene las riendas del poder. Dentro del Partido Republicano, ha sido un socio menor en las diversas coaliciones que componen el partido. El nacionalismo tiene una nueva voz y una nueva confianza en la era de Trump, no solo por parte del propio presidente, sino de una amplia variedad de personalidades de los medios y otros responsables políticos. Eso hace que sea aún más imperativo tomar sus reclamaciones en serio y conocerlas de frente.

Paul Miller es director asociado del Centro Clements en Seguridad Nacional en la Universidad de Texas.