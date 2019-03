Washington. Nancy Pelosi, de 78 años, nunca pensó que Donald Trump sería elegido presidente; sin embargo, asegura que se ha estado preparando para este tipo de batalla política durante toda su vida.

The Washington Post entrevistó a la líder del Congreso estadounidense, en donde habló sobre el muro, su relación con el presidente y la polarización de su país.

Cuando Trump exige dinero para construir el muro fronterizo, ¿por qué es importante para los demócratas no rendirse?

Porque está mal. Quiero decir, cuando el presidente aboga por un muro, es un signo tangible y visible de su discriminación. Él quiere que gastemos miles de millones de dólares, cuando en realidad tenemos otras necesidades.

¿Ha tenido un aumento en el número de llamadas de gente de su partido pensando en la destitución del presidente Trump?

Simplemente no vale la pena. Esto es nota. Le voy a dar algunas noticias en este momento porque este tema no lo he comentado con la prensa. El juicio político es tan divisivo para el país que, a menos que haya algo tan convincente y abrumador, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide al país. Y no vale la pena.

Usted dice que no vale la pena llevar a juicio al presidente; sin embargo, ¿cree que Donald Trump tiene condiciones para ser presidente?

¿Estamos hablando éticamente? ¿Intelectualmente? ¿Políticamente?

No creo que lo sea. Quiero decir, éticamente resulta impropio. Intelectualmente, no es apto. No, no creo que esté en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos.

¿Cómo describiría su relación con el presidente?

¿Hay una relación? (Risas) ¿Cómo describiría mi relación con el presidente? Mi relación con él es respetuosa, respetuosa con el cargo que ocupa.

Sencillo, sólo le digo lo que pienso. Nunca me verás decir algo sobre su política de lo que digo en el Congreso. Tengo la esperanza de que en algún momento podamos encontrar puntos en común. Entonces, sí, respetuoso, honesto y esperanzador.

¿El clima político que se vive en la actualidad es el más polarizado en sus 32 años en el Congreso?

Sí, bueno, es polarizado por la persona que está en la Casa Blanca y por sus operadores republicanos en el Congreso. También fue terrible cuando estuvimos aquí en los años 90 (el juicio contra Clinton).