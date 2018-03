Cuando el video fue lanzado mostrando a un joven Donald Trump haciendo comentarios lascivos sobre las mujeres, los medios de comunicación en todo el país lucharon con la forma de presentar las palabras en bruto.

Grab them by the pussy , dijo Trump en la grabación, informó The Washington Post. Tú puedes hacer cualquier cosa .

En todo el mundo periodistas y traductores enfrentaron un dilema más complejo: cómo dar sentido a la chocante conversación en un idioma diferente.

En chino, por ejemplo, un experto en lenguas, David Moser, ha argumentado que no hay manera obvia de decir la palabra pussy. Algunos medios de noticias publicaron versiones más limpias, usando referencias como lugares privados .

Usted puede incluso jugar con sus partes inferiores, cualquier cosa va , era la traducción áspera en una página china de noticias.

Otros optaron por simplemente incluir la palabra censurada en inglés. Es justo decir que esto llevó a una buena cantidad de confusión entre los no hablantes del idioma. Y, cuando Trump defendió su conversación como charla de vestidores , muchas personas de culturas no occidentales probablemente se preguntaron: ¿qué significa charlar en el vestidor ?

Desde el comienzo de su ascenso político, los comentarios de Trump se han traducido a una gran cantidad de lenguas en todo el mundo, y su juramento oficial sólo eleva el poder de sus palabras. Para algunos, su simple vocabulario y estructura gramatical hacen que sus discursos sean fáciles de seguir. Pero, para otros, su lógica confusa, su tendencia a saltar rápidamente de un tema a otro y su falta de atribuciones para los hechos hacen que sus comentarios suenen como un revoltijo desconcertante y crean un dolor de cabeza al traducir sus discursos para audiencias no inglesas.

Bérengère Viennot, una traductora profesional del francés, dijo en una reciente entrevista con The Los Angeles Review of Books que la sintaxis quebrada de Trump, el vocabulario a menudo limitado y la repetición de frases dificultan la creación de textos que se lean coherentemente en francés, un lenguaje muy estructurado y lógico.

La mayoría de las veces, cuando habla, parece que no sabe adónde va , dijo Viennot. Es como si tuviera nubes temáticas en la cabeza de las que toma partes, sin necesidad de un hilo lógico para vincularlas .

Ella se queda con un dilema: o traducir a Trump exactamente como habla -y dejar que los lectores franceses luchen con el contenido- o mantener el contenido pero suavizar el estilo de modo que sea un poco más inteligible, conduciendo a los no angloparlantes a creer que Trump es un político ordinario que habla correctamente .

En japonés también existe un desafío estructural al traducir las palabras de Trump. Agness Kaku, una traductora profesional con sede en Tokio, que ha trabajado para un gran número de políticos, dijo en una entrevista con The Washington Post que el inglés es un lenguaje prominente: entender una oración en inglés implica determinar quién o qué es el tema. El japonés, por otra parte, requiere seguir el tema de una conversación.

En las observaciones de Trump, dijo Kaku, el tema es muy fácil de seguir: Es sobre él, es sobre el enemigo . Pero el tema o punto real de sus frases es a menudo difícil de entender, lo que dificulta las traducciones al japonés. Simplemente se desvía , expuso. Como traductor, usted termina teniendo que adivinar, lo que no es muy bueno. No debería tener que adivinar .

Como ejemplo, mencionó las traducciones japonesas de los comentarios de Trump sobre por qué la esposa de Khizr Khan, Ghazala, no habló durante el discurso de su marido en la Convención Nacional Demócrata: Su esposa, si mira a su esposa, ella sólo se paró ahí, no tenía nada que decir, probablemente, tal vez no se le permitiera tener nada que decir, me lo dices, pero mucha gente ha escrito eso , dijo Donald Trump en ABC News.

La emisora pública japonesa NHK eliminó gran parte de la divagación de Trump en su cuenta, que se tradujo aproximadamente a Probablemente no se le permitió dar una declaración . CNN

Japón fue aún más lejos en su traducción: Podría ser que a ella no se le permitió hablar . El resultado, detalló Kaku, convirtió la implicación desmedida y sin marco en una acusación mucho más clara.

Había bastantes cosas en la declaración y mucho de eso se perdió , dijo Kaku. Tienes que cortar mucho para entregar algo que no sea completamente absurdo .

La frase más instrumental de la retórica de Trump, su lema Make America great again , crea un lío gramatical y semántico para los traductores en algunos idiomas, según un artículo en el diario español El País.

En español, por ejemplo, una traducción intuitiva: Haz América grande otra vez , también podría resultar de Make America big again o Do America great again .

Para empeorar las cosas, la mayoría de los hispanohablantes -y hablantes de portugués- cree que América suele implicar a todo el continente americano, no sólo a Estados Unidos.

Esto se convirtió en una importante distinción para Renato Geraldes, un intérprete profesional en Brasil que tradujo el discurso de inauguración de Trump en portugués para la televisión brasileña. En las palabras finales de Trump, el presidente dio varias variantes de su lema de campaña, terminando con: Y sí, juntos haremos a América grande otra vez .

Geraldes, interpretando en directo en la televisión, se vio obligado a hablar muy rápido durante estas últimas líneas, ya que la interpretación en portugués se hizo mucho más torpe y más larga, a lo largo de las líneas de: Juntos, haremos a Estados Unidos grande de nuevo .

Sin embargo, el discurso no fue tan difícil de interpretar como podría haber sido, dijo Geraldes en una entrevista con The Washington Post. Sobre la base de los discursos anteriores de Trump, Geraldes se preocupó de que Trump cambiase de tema, siguiendo su habitual forma dispersa de hablar.

Geraldes, que también ha interpretado los discursos de Barack Obama, dijo que éste era incomparable en su discurso público, en gran parte porque tenía una habilidad natural para guiar a las audiencias a través del discurso. La imprevisibilidad de los discursos de Trump hace que sea un reto interpretar de improviso. Obama estructura sus discursos para que una idea lleve a otra muy lógicamente, hay un principio, un medio y un final , dijo. Trump está en todas partes a la vez .

Geraldes también se preocupó de que Trump diera comentarios despectivos en su discurso.

No es algo que me gustaría decir personalmente, pero como intérprete hay que convertirse en quien interpretes , dijo Geraldes. Si él dice que odia a alguien, tienes que decirlo con el mismo tono, y tienes que ser igualmente convincente .

Pensó en el comentario de Trump que llamaba a Hillary Clinton una mujer desagradable . Si se encargara de traducir esa observación, se preguntó, ¿hasta dónde debería ir en su propio idioma para transmitir la palabra desagradable (nasty, en inglés)?

Siempre que transmitas un sentimiento, realmente tienes que entender lo que quiere decir una persona , dijo.

Juliane House, profesora de lingüística de la Universidad Helénica Americana de Atenas y expresidenta de la Asociación Internacional de Traducción y Estudios Interculturales, estuvo de acuerdo. Traducir cualquier texto o discurso es difícil, dijo.

Siempre se pierde algo: las lenguas no son idénticas , dijo House a The Washington Post. Pero siempre puedes superar esta limitación explicando una palabra si no encaja, no tienes que identificarte con el hablante .

La clave es simplemente dejar ciertos términos en inglés entre paréntesis, incluyendo una explicación adicional en el idioma traducido, incluso si es torpe. La traductora no es una autora, básicamente es una servidora del texto , dijo House.

Un aspecto del dilema de Viennot podría ser exacerbado por la cultura francesa, como explicó ella misma. En Francia, dijo: Estamos acostumbrados a escuchar o leer a personas que ponen mucho cuidado en lo que dicen, y, cuando no lo hacen, cuando pronuncian algo con un doble significado o que puede ser mal interpretado, todo el mundo lo ve .

Kaku dijo que le preocupaba que, con Trump tuiteando con su frecuencia actual y su falta de filtro, habrá un aumento en la traducción amateur a través de los medios sociales.

Los límites de caracteres y la velocidad inmensa con la que se publican los tuits hacen difícil difundir traducciones exactas de los mensajes de Trump. Realmente he visto las cosas explotar en cuestión de horas , dijo Kaku.

En el pasado, amplió, los presidentes estadounidenses parecían cautelosos con el discurso demasiado colorido o provocativo, con la conciencia de que debía ser escuchado y comprendido por el público de todo el mundo.

No estoy seguro de si él va a entender eso , dijo Kaku. No creo que le importe .

Samanta Smith es reportera para The Washington Post.