Lima. El ministro del Interior, Carlos Morán, explicó las razones por las que no se escucha el audio en el video del momento en que la policía conjuntamente con la Fiscalía allanan la casa del exmandatario peruano Alan García, que fueron propagadas el domingo pasado por el programa televisivo Cuarto Poder.

“La filmación efectivamente es sin audio, dado que se la suspende para que no se filtre ninguna información del policía que está haciendo la video vigilancia. En realidad, esto ha sido una situación (el suicidio de Alan García) que no se esperaba, dado que la policía esperaba que fuera una diligencia tranquila”, explicó a Radio Exitosa.

El video levantó polémica por la edición auditiva.

En el video se puede observar al expresidente Alan García dialogando con la policía desde las escaleras de su casa. Durante 23 segundos García se muestra colaborador mientras se agacha para hablar con el fiscal. En su bolsa derecha del pantalón mantenía guardada la pistola. En el momento en que García observa que uno de los agentes se dirigía a la escalera para detenerlo, saca la pistola de su bolsa y sube las escaleras. Ahí se corta el video.

Morán agregó que el traslado de Alan García al hospital tomo cuatro minutos. “La intervención de la policía fue de acuerdo con la ley. Se han cumplido los protocolos de derechos humanos, por lo que descartó algún tipo de negligencia”, remarcó el representante del Ministerio del Interior.

“Hay fiscales afuera”

Federico Danton, el hijo menor del exmandatario Alan García, aseguró que piensa terminar sus estudios para posteriormente seguir los pasos de su padre.

“Me conmueve saber que siempre hubo gente apoyándolo, al igual que siempre hubo gente queriéndolo en vida. Me ayuda también a superar este tema. Lo poco que me ha enseñado se lo debo (...) Supongo que tendré que acabar mis estudios y seguir sus pasos”, dijo en declaraciones al programa Punto Final.

Señaló que tras inscribirse como militante del Partido Aprista, vendrá más a la Casa del Pueblo y tomará clases de oratoria.

“Vendré más al partido, a clases de oratoria, como hizo mi padre. A los 12 años se inscribió en el Partido Aprista. Toda mi vida he querido ser aprista porque el mensaje que tienen es de apoyo y me encanta”, aseveró.

Sobre Alan García, señaló que habló con él la noche del martes 16 y que habló con su madre minutos antes de suicidarse. Reiteró que el exmandatario fue víctima de persecución política durante dos años.

“Mi padre es un tipo grandioso, me ha enseñado de todo. Era muy cariñoso, me engreía un montón. Hablé con él con videollamada una la noche antes. En la mañana llamó para despedirse de mi mamá. Llamó y nos dijo: ‘hay fiscales afuera, ustedes saben cómo es la cosa’. No les iba a dar el gusto de verlo con un chaleco”, señaló Danton.