Cumbre del G20 inicia con un llamado a poner fin a la guerra

Nusa Dua, Indonesia. En el discurso inaugural de la Cumbre de los líderes del G20, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, hizo un llamado a "poner fin a la guerra", en una aparente referencia a la invasión rusa sobre Ucrania.

"Ser responsable significa no crear situaciones de suma cero, ser responsable también significa que tenemos que terminar la guerra. Si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar", dijo Widodo, que no mencionó directamente a Rusia.

El presidente indonesio, cuyo país se ha mantenido neutral entre Moscú y Kiev durante el conflicto, inauguró la cumbre con un mensaje por la paz y por evitar las confrontaciones que marcaron el camino hacia este encuentro.

"No deberíamos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra Guerra Fría", declaró antes de empezar la primera sesión de debate de los líderes reunidos en Bali.

La primera sesión trató de la seguridad alimentaria y energética, dos cuestiones estrechamente vinculadas a la guerra lanzada por Rusia que, pese a la ausencia de su presidente Vladimir Putin, se perfila como el gran protagonista de la cumbre.

Estados Unidos y sus aliados occidentales buscan aislar a Moscú en la cumbre y conseguir una condena mayoritaria de los países del G20 a la invasión sobre Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin no acudió a Bali oficialmente por motivos de agenda, aunque la decisión se entendió como un movimiento para protegerse de las críticas en este foro.

Representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, Rusia incluso parece perder la cobertura de un aliado como China, cuyo presidente rechazó el conflicto y advirtió contra el uso de armas nucleares en una reunión para limar asperezas con su homólogo estadounidense Joe Biden.

De acuerdo al mandatario, el Grupo de las 20 principales economías debe tener éxito al abordar las crisis más apremiantes del mundo.

“Hoy, el ojo del mundo está puesto en nosotros. ¿Lograremos un éxito? ¿O agregaremos un fracaso más? Para mí, el G20 debe tener éxito, no debe fallar”, reiteró a los miembros.

Expectativa de consenso

Luego de una jornada de dos días, se espera que el G20 publique un comunicado al fin de la cumbre en el que "la mayoría" de miembros condenará con firmeza la invasión rusa sobre Ucrania, según un alto cargo estadounidense.

"Creo que la mayoría de los miembros del G20 dejarán claro que condenan la guerra de Rusia en Ucrania, que ven la guerra de Rusia en Ucrania como la raíz de un inmenso sufrimiento económico y humanitario en el mundo", declaró el funcionario, bajo anonimato, a la prensa.

El alto cargo estadounidense aseguró que "la guerra de agresión de Rusia va a ser condenada en los términos más firmes posibles". El comunicado "habla en términos muy claros", insistió.