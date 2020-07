La Habana. Abrir una cuenta en el banco. Esperar dos semanas por la tarjeta. Conseguir dólares, depositarlos en la cuenta y finalmente, ir al supermercado a comprar comida con la tarjeta. Cuba dolariza parcialmente su economía para tener divisas y fortalecer su sistema financiero.

“No es una moneda a la que nosotros tenemos acceso con facilidad, pero no lo veo mal”, dice Yordanka Cainé, una ama de casa de unos 40 años que amaneció en la puerta del supermercado de las calles 3ra y 70, en el barrio de Miramar.

Desde el día de ayer 20 de julio, Cuba eliminó el gravamen del 10% al dólar que mantenía desde 2004 y amplió su uso para la venta de algunos alimentos y productos de aseo, en 72 tiendas en todo el país, donde ya no se acepta el pago con billetes.

Acostumbrados a comprar en efectivo o en las dos monedas que rigen en el país -CUC (equivalente al dólar) y CUP (24 CUP equivalen a 1 dólar)- ahora los ciudadanos deben acostumbrarse a una nueva opción, que no elimina las tradicionales.

Con el Covid-19 bajo control, Cuba busca captar divisas para enfrentar la crisis generada por la pandemia, que los dejó sin ingresos por turismo, sumado al endurecimiento del bloqueo de Washington, que le dificulta las operaciones comerciales.

“Fui al banco, saqué la tarjeta, esperé 15 días que me la entregaran. Después depositar el dinero en USD”, cuenta Yordanka. “Vine por champú, pasta de dientes, jabón, que es lo que necesito”, explicó.

Cuba espera aprovechar las divisas captadas para mantener la oferta en un país que importa casi la totalidad de alimentos que consume.

“Cuba no exporta, tiene que importar mucho, pagar deudas y no tiene divisas. En el menú de opciones está dolarizar la economía, aunque digan que no es como en el 93 cuando el dólar estaba en la calle. Porque para comprar con la tarjeta tengo que ponerle dólares”, dijo el economista cubano Omar Everleny Pérez.