¿Recuerdas el Ministerio de Verdad de George Orwell? En su novela distópica 1984, su propósito era dictar y proteger la versión del gobierno de la realidad. Durante la Guerra Fría, el libro de Orwell fue prohibido detrás de la Cortina de Hierro, porque los lectores percibieron la novela como una alegoría de sus propios regímenes represivos.

Era un delito grave distribuir información difamando el sistema social y político soviético. Dichas leyes penales eran ampliamente utilizadas por el Kremlin para silenciar a los disidentes, activistas de derechos humanos, movimientos religiosos y grupos que luchaban por la independencia en las repúblicas soviéticas. Leyes similares se aplicaban a los libros en Alemania del Este, Polonia y otros países del bloque del Este.

Afortunadamente, hoy en día este paisaje ha cambiado mucho, pero cada vez hay ecos perturbadores del pasado. En medio de un debate sobre la creciente influencia de las noticias falsas y el peligro que representa para el orden político y social en Occidente, los políticos democráticos en Europa han propuesto sanciones e incluso penas de prisión para los responsables de distribuir información falsa.

La comisionada de Justicia de la Unión Europea, V?ra Jourová, advirtió a compañías de tecnología como Facebook y Twitter que si no encuentran la manera de eliminar el discurso de odio y combatir noticias falsas, una ley que ordena acciones puede ser necesaria. El comisario Andrus Ansip Rein hizo esta amenaza el mes pasado, aunque en un lenguaje más suave, lo que llevó a los gigantes de las redes sociales y a los medios tradicionales a anunciar una serie de iniciativas destinadas a combatir las noticias falsas.

NOTICIA: Casa Blanca "luchará contra ataques injustos" de medios

El jefe italiano de Antimonopolio, Giovanni­ Pitruzzella, dijo que los países de la UE deben establecer una red de organismos designados por el gobierno para eliminar noticias falsas y potencialmente imponer multas a los medios de comunicación. Pitruzzella no oculta su agenda política quiere apuntar a sus oponentes populistas en la izquierda y la derecha . La posverdad en la política es uno de los motores del populismo y es una de las amenazas a nuestras democracias , dijo al Financial Times.

En Alemania, los políticos dispuestos a contrarrestar la intromisión de Rusia y los movimientos populistas en las próximas elecciones parlamentarias han emitido llamados similares. La ministra de Justicia, Heiko Maas argumenta que las autoridades necesitan el poder para imponer penas de prisión por noticias falsas en las redes sociales. La difamación y los chismes maliciosos no están cubiertos por la libertad de expresión , dijo Maas. Las autoridades de justicia deben procesar eso, incluso en Internet. Cualquier persona que intente manipular la discusión política con mentiras debe ser consciente (de las consecuencias) .

Es comprensible que las democracias liberales estén profundamente preocupadas por la desinformación, que desgarra el tejido de sociedades democráticas pluralistas. John Stuart Mill argumentó que la libertad de expresión ayudaría a intercambiar el error por la verdad y crearía una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error . Sin embargo, esta justificación se debilita considerablemente si la mentira y la desinformación se vuelven indistinguibles de la verdad. En ese ambiente, la democracia no sobrevivirá a la falta de creencia en la posibilidad de instituciones imparciales , escribió recientemente el politólogo Francis Fukuyama. En su lugar, el combate político partidario llegará a impregnar todos los aspectos de la vida .

Ese es un escenario de pesadilla que hay que evitar. Pero el uso de medidas legales para contrarrestar la desinformación es probable que sea una cura peor que la enfermedad. Uno no necesita volver a la Guerra Fría para preocuparse por lo que sucede cuando los gobiernos se convierten en los árbitros de la verdad.

NOTICIA: Los hechos alternativos de Trump impulsan las ventas de "1984"

En los últimos dos años, Egipto ha condenado a muerte a seis periodistas de Al Jazeera a largas penas de cárcel por, entre otras cosas, difundir falsas noticias. En el 2013, Gambia hasta la reciente expulsión de Yahya Jammeh, uno de los peores dictadores de África introdujo un castigo de hasta 15 años de prisión y fuertes multas para aquellos que difunden noticias falsas, citando una necesidad de estabilidad y la prevención de conductas antipatriotas y traicioneras . Rusia, irónicamente la fuente de tanta desinformación de las democracias liberales amenazadoras, utiliza amplias y vagas leyes antiextremistas para prohibir las noticias que el Kremlin considera propaganda, incluso penas de prisión para los usuarios de redes sociales que insisten en que Crimea es parte de Ucrania.

Por supuesto, las democracias establecidas de Europa tienen poco en común con la Unión Soviética u otros regímenes no liberales. Pero los instrumentos jurídicos propuestos por los políticos europeos para suprimir falsas noticias suenan alarmantemente como los utilizados por los gobiernos autoritarios para silenciar la disidencia. Esto es peligroso. Dichas medidas no sólo son incompatibles con el principio de la libertad de expresión, sino que también establecen precedentes que podrían fortalecer rápidamente la mano de las fuerzas populistas que los políticos europeos se sienten tan amenazados.

Europa puede encontrarse pronto con populistas como la francesa Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders con poder real. Estos líderes marcarían la línea divisoria entre las noticias falsas y la libertad de expresión de manera muy distinta a la de los políticos de la corriente principal, quizás dirigiéndolos a los supuestamente corruptos medios establecidos en lugar de sitios web, blogs y medios sociales con tráfico de hechos alternativos . También es improbable que los gobiernos cada vez más iliberales de Polonia y Hungría estén de acuerdo con la Comisión Europea o la canciller alemana, Angela Merkel, en lo que constituye la información falsa o las falsas noticias.

NOTICIA: La Presidencia de EU no es un reality show

Mientras que la Primera Enmienda impide que el gobierno de Estados Unidos limite abiertamente la libertad de prensa, está claro que la definición del presidente Trump de noticias falsas es muy diferente de lo que sus oponentes o los medios de comunicación tienen en mente.

Por encima de todo, en lugar de fortalecer las instituciones de medios establecidos, la prohibición de noticias falsas podría muy bien socavarlas a los ojos del público. Si los puntos de venta alternativos son procesados o cerrados, los medios de comunicación convencionales se arriesgan a ser vistos como herramientas de propaganda no oficiales de las potencias que existen. Detrás de la Cortina de Hierro, los medios de comunicación no oficiales tenían más credibilidad que los medios oficiales a pesar de que no todo lo que publicaban era preciso o comprobado. El hashtag #fakenews podría convertirse en un punto de venta con el público si fuera prohibido en lugar de rigurosamente contrarrestado y refutado.

Así respondió el estratega de la Casa­ Blanca, Stephen Bannon, cuando se le preguntó si el secretario de prensa Sean Spicer, después de hacer declaraciones falsas irrefutables, había dañado su credibilidad con los medios de comunicación: ¿Estás bromeando? Creemos que es una medalla de honor .

Fleming Rose es miembro del Cato Institute. Jacob Mchangama es director del Centro De Investigación Justitia en Copenhague.