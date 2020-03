Ciudad de México. El presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter ayer por la tarde que su gobierno impediría el aterrizaje de un vuelo de Avianca procedente de la Ciudad de México, en el que supuestamente viajaban personas infectadas por el coronavirus.

“El vuelo de Avianca procedente de México hacia El Salvador, que sale al as 4:00 de la tarde y que arribaría a nuestro país a las 6:50, trae 12 casos confirmados de Covid-19. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo, que no lo haga”.

Ante el mensaje de alerta, y sin pruebas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió: “Presidente Bukele, el vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. Podría ud. compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso”.

Avianca le respondió al presidente de El Salvador su petición: “Agradecemos al presidente del El Salvador @nayibbukele por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con Covid-19 intentando abordar el vuelo de Avianca #431 proveniente de la Ciudad de México hacia El Salvador”.

Tal parece que Bukele quería justificar su inmediata decisión de cerrar la pista del aeropuerto de El Salvador.

Alas 19 horas, Marcelo Ebrard regresó a Twitter para responder: “Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al Presidente Bukele a quien sé le dará mucho gusto”.

El presidente de El Salvador, al cierre de la edición, no había respondido la petición que le hizo el secretario Ebrard sobre los nombres de los contagiados, y mucho menos, una disculpa por el terrible error que cometió y que seguramente generó miedo entre los pasajeros del vuelo de Avianca.

Todo quedó en una fake news.

