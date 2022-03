El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este jueves a su homólogo Iván Duque de Colombia, estrecho aliado de Washington, en medio de la conmoción mundial por la invasión rusa a Ucrania y tras la inesperada visita de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela.

La Casa Blanca señaló que ambos líderes analizarán temas regionales y globales, incluida la invasión militar "no provocada e injustificada" de Rusia a Ucrania, la promoción de la democracia y la seguridad, y la respuesta a la pandemia y la migración regional.

"El presidente Biden espera con interés esta importante reunión para profundizar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Colombia", dijo la portavoz de Biden, Jen Psaki, al anunciar el encuentro.

"Es muy significativo para Colombia que el presidente de Estados Unidos nos invite a esta reunión en Washington, en un momento tan desafiante para la humanidad, que es, además, una oportunidad para conmemorar los 200 años de nuestras relaciones diplomáticas", tuiteó de su lado Duque.

La cita, prevista a las 13:40 horas, no será en el emblemático Despacho Oval junto a la chimenea, sino en la Sala de Gabinete, dijo la Casa Blanca.

Duque es el segundo presidente latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca bajo Biden, después del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en noviembre en el marco de la Cumbre de líderes de América del Norte.

¿Visita "agriada"?

Pero la visita con Duque, "trascendental" según Bogotá, puede verse empeñada por el viaje el fin de semana de altos funcionarios de Biden a Venezuela, un aliado de Rusia, en medio de una disparada de los precios del petróleo y antes de que Biden decretara el martes la prohibición de importación del crudo y gas rusos por la ofensiva de Vladimir Putin en Ucrania.

"No voy a entrar a hacer cuestionamientos porque ni me corresponde, ni mucho menos me corresponde a mí interpretar la visión de Estados Unidos", dijo Duque tras reunirse en la mañana con el influyente senador Bob Menéndez, un demócrata contrario que se declaró contrario a "hacer negocios con alguien que es una amenaza de seguridad para Estados Unidos".

"Nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos tenido: condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad", añadió.

Antes, Duque tuiteó que había abordado "la amenaza que representa Maduro para la región" con el senador republicano Marco Rubio, arquitecto de la política estadounidense de máxima presión contra Caracas tras la cuestionada reelección del mandatario venezolano en 2018.

El ministro de Energía colombiano, Diego Mesa, declaró el miércoles al Financial Times que "es difícil explicar" que se le deja de comprar petróleo al "dictador ruso" para comprarle al "dictador venezolano".

El propio Biden ha llamado "dictador" a Maduro, un prófugo de la justicia estadounidense, que lo inculpó por "narcoterrorismo" en marzo de 2020, y por cuya captura el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

Pero aún así representantes del presidente estadounidense se reunieron con Maduro —cuyo mandato Washington desconoce al igual que Bogotá—, y el tema de la energía estuvo presente a pesar del embargo estadounidense al crudo venezolano que rige desde abril de 2019.

Un alto funcionario de Biden defendió el encuentro en Caracas, que según dijo "fue producto de meses de trabajo" y luego del cual dos estadounidenses detenidos en 2017 Venezuela acusados de corrupción fueron liberados "sin compensaciones". Y descartó que haya "agriado" el encuentro de Biden con Duque.

"Predigo que los dos líderes tendrán una excelente conversación", aseguró a periodistas este responsable a condición de anonimato.

"Aliado importante fuera de la OTAN"

Colombia, único país latinoamericano socio global de la OTAN, se alineó inmediatamente con Estados Unidos para rechazar el ataque ruso a Ucrania, que según Duque "no solo atenta contra su soberanía sino que amenaza a la paz mundial".

Consultado sobre la eventual declaración de Colombia como "aliado importante de Estados Unidos fuera de la OTAN", el alto funcionario de Biden declinó especular.

"Solo diría que miren el resultado de la reunión", dijo.

Si esta designación se concreta, Colombia, socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde mayo de 2017, reforzará su asociación bilateral y multilateral con Washington.

Menéndez dijo el jueves que presentó el proyecto de Ley de Alianza Estratégica Colombia-Estados Unidos de 2022, que incluye esta iniciativa, para "cimentar para los próximos 200 años la relación" con Colombia en una forma "muy significativa".

El texto estrecha la asociación en seguridad, derechos humanos y laborales, crea un nuevo Fondo Empresarial para catalizar inversiones en empresas colombianas, y promueve esfuerzos para diversificar las cadenas de suministro de Estados Unidos y reducir la dependencia de China.

Estados Unidos tiene actualmente 17 aliados importantes fuera de la OTAN. Argentina, y Brasil, designados respectivamente por Bill Clinton en 1998 y por Donald Trump en 2019, son los únicos latinoamericanos.