Donald Trump no se retracta. Uno de sus ejes de campaña fue la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y desde que se anunció su victoria electoral, no ha desaprovechado alguna oportunidad para reiterar que no quitará el dedo del renglón.

En su campaña, Trump acusó a los mexicanos de ser "violadores" y "narcotraficantes" y dijo que deportará a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos.

NOTICIA: Analizan plan en defensa de migrantes

El magnate dijo en su primera conferencia de prensa que apenas asuma la presidencia de Estados Unidos comenzará a construir un muro en la frontera con México que ayudará, según él, a frenar la inmigración ilegal.

Como lo había anunciado en campaña, prometió que el vecino del sur reembolsará el costo de la obra, posiblemente a través de impuestos. Trump ya ha mencionado que el costo de la obra puede derivarse de algún impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en México.

NOTICIA: Acuerdos migratorios fueron nulos: expertos

En la rueda de prensa, Trump recordó el aprecio que tiene al pueblo mexicano, pero que éste se aprovecha de Estados Unidos y que eso terminará durante su gobierno.

"Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen así de astutos", sostuvo en la conferencia Trump.

Estos son 5 datos sobre la frontera México–EU y la migración:

1.La frontera

La frontera tiene una población de 14 millones de personas y cuenta con 56 puestos fronterizos. Diariamente la frontera es cruzada por un millón de personas , 300,000 vehículos y 70,000 camiones. El hipotético muro de Trump se extendería a lo largo de los cerca de 3,200 km de frontera y costaría entre 8,000 y 12,000 millones de dólares, según cálculos de Trump durante su campaña.

2. Migración

Trump amenazó con deportar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Los estados con mayor número de ilegales, según la agencia de noticias AFP, son Arizona (325,000), California (2, 350,000) Carolina del Norte (350,000), Florida (850,000), Georgia (375,000), Illinois (450,000), Nueva Jersey (500,000), Nueva York (775,000), Texas (1, 650,000) y Washington (250,000).

3. Extranjeros en EU, incluyendo indocumentados

En Estados Unidos los extranjeros representan el 13% de la población, según estimaciones del 2014 del Centro de Investigaciones Pew. El 74.5% (32.5 millones) están en el país de manera legal. 19 millones, son naturalizados. El número de residentes permanentes es de 11.7millones y 1.7 millones están de manera ilegal. El 25.5% (11.1 millones) están de manera indocumentada, estos son los que Donald Trump desea repatriar.

4. Origen de los inmigrantes indocumentados

La mayor parte de los inmigrantes indocumentados son mexicanos (5, 850,000); unos 2,465,000 millones proceden de Asia, Europa, Medio Oriente y África; los centroamericanos son los terceros más numerosos en la unión americana y suman alrededor de 1, 700,000, seguidos por los de Sudamérica (650,000) y los del Caribe (425,000), según datos de la AFP.

5. Ciudades Santuario y ciudades fronterizas con detenciones de indocumentados en el 2016

Las Ciudades Santuario son aquellas que no persiguen a los indocumentados y prometen combatir el plan de deportaciones de Donald Trump. Según información de AFP, son 10 las urbes que no acosan a los migrantes: Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Los Ángeles y San Francisco, California; Filadelfia, Pensilvania; la Ciudad de Nueva Jersey, Nueva Jersey; la Ciudad de Nueva York, Nueva york; Providence, Rhode Island; Washington D.C.; Seattle , Washington.

Las ciudades fronterizas con detenciones de migrantes indocumentados en el 2016, según AFP, fueron: San Diego (3,822 indocumentados) y El Centro (2,497 indocumentados), California; Yuma (8,416 indocumentados) y Tucson (8,775 indocumentados), Arizona; El Paso (8,057 indocumentados), Big Bend (1,854 indocumentados), Del Rio (5,645 indocumentados), Laredo (4,211 indocumentados) y Valle del Rio Grande (78,855 indocumentados), Texas.

rarl