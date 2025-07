Tener un seguro con enfermedades preexistentes

Las preexistencias son padecimientos ya diagnosticados o tratados antes de contratar una póliza y, aunque esto limita tus opciones al buscar un seguro, sí existen alternativas.

Ya que no todas las enfermedades preexistentes tienen el mismo nivel de riesgo para las aseguradoras, se les clasifica en tres grupos: Padecimientos agudos con baja probabilidad de recaída; enfermedades no agudas, pero no graves y enfermedades crónicas o de alto riesgo.

Para ser aceptados, quien contrata la póliza se sujeta a un examen médico hecho por la aseguradora, ya que es necesario evaluar otros factores de riesgo, como el tiempo en que transcurrió la curación de la enfermedad o el nivel de control en caso de que se tenga.

Es importante saber que, si se oculta información sobre preexistencias, la aseguradora puede negarse a cubrir tus gastos médicos y rescindir el contrato.