Jóvenes consideran al auto como el principal medio de movilidad a mediano plazo

En nuestro país los jóvenes mostraron su preocupación por el desarrollo de infraestructura de transporte público pero además consideran al vehículo privado como su primera opción de transporte. Estos son algunos de los resultados del estudio Movilidad Urbana Emergente, realizado por la Fundación Friedrich Naumann.

Elaborado en 2022 y publicado en 2024, muestra las tendencias y preferencias entre los jóvenes de México, Indonesia y Marruecos, mediante la pregunta: ¿Cómo se perfila la movilidad urbana del futuro en los países emergentes? Esto se debe a que se detectó que “las zonas urbanas de las economías emergentes se caracterizan por una elevada densidad de población, un desarrollo económico dinámico y fuertes diferencias sociales.”

Entre los resultados del estudio aplicado a México se señala que “el desarrollo de la movilidad urbana prevé una transformación del hasta ahora fuertemente arraigado transporte individual motorizado hacia el transporte público local y formas de movilidad con menos emisiones como la bicicleta y los desplazamientos a pie, incluso fuera de la capital, Ciudad de México, donde este desarrollo ya está más avanzado.” Entre las características de la muestra se detectó que el 82.7% de los encuestados cuentan con licencia de conducir y el 79.2% posee un automóvil. “Esto demuestra el papel dominante del transporte privado en las ciudades mexicanas. Los principales desplazamientos diarios son los viajes de ira y vuelta al lugar de trabajo o de estudios”, señala el estudio.

Evaluación de los medios de transporte con mayor potencial de futuro.

México:

1. Auto privado.

2. Bicicleta.

3. A pie.

Marruecos:

1. Auto privado.

2. A pie.

3. Bicicleta.

Indonesia:

1. Transporte público.

2 Auto privado.

3. Bicicleta.

Finalmente, también se menciona y llama la atención que en México, el 69% de los encuestados, les gustaría experimentar cambios en la oferta de movilidad, incluyendo la ampliación de la oferta como mejorar el atractivo de las oferta de movilidad existentes.

Atributos de movilidad preferidos de los países foco en comparación.

México:

1. Seguro.

2. Asequible.

3. Cómodo.

4. Flexible.

5. Rápido.

Marruecos:

1. Seguro.

2. Asequible.

3. Cómodo.

4. Rápido.

5. Flexible.

Indonesia:

1. Seguro.

2. Asequible.

3. Cómodo.

4. Rápido.

5. Flexible.