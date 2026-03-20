La china Xpeng presentará en México sus autos eléctricos para el mercado latinoamericano

El ⁠fabricante chino de autos eléctricos Xpeng anunció que pretende duplicar sus ventas en el extranjero en 2026 para aumentar ⁠la contribución de los ⁠mercados internacionales hasta el 20% de sus ingresos, mientras se prepara para lanzar dos modelos en México la próxima semana.

El lanzamiento supone el último paso de la empresa en su campaña de expansión global, en un momento en que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos buscan crecer en el extranjero ante la intensa competencia y la ralentización de la demanda en el mercado nacional.

Xpeng reportó sus primeros beneficios en el cuarto trimestre, superando las previsiones y sumándose a Nio , Li Auto y Leapmotor entre las denominadas "nuevas fuerzas" de fabricantes de automóviles de China que han alcanzado el umbral de la rentabilidad.

"La marca se lanzará oficialmente en México a finales de marzo, con la presentación de los modelos G6 y G9 ⁠para consolidar su presencia en Latinoamérica", dijo ⁠el fundador y director ejecutivo, ⁠He Xiaopeng, durante la conferencia posterior a la publicación de resultados.

XPeng se ha centrado cada vez más en los mercados foráneos como motor clave de crecimiento, expandiéndose en Europa y otros mercados fuera de China.

La empresa ha dicho antes que su objetivo es que las ventas fuera del país asiático contribuyan con el 70% de las ⁠ganancias totales para 2030.

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