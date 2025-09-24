¿Qué productos impactaron la inflación en septiembre 2025? Consulta la lista completa del Inegi

En la primera quincena de septiembre de 2025, los productos que destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron la primaria, universidad y vivienda propia, con incrementos en sus precios. En contraste, los servicios profesionales, la papa y otros tubérculos, y el aguacate disminuyeron sus precios.

Así lo estableció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al informar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 141.181, en los primeros 15 días del noveno mes de 2025, lo que representa un aumento de 0.18% respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.74 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.09 % y la anual, de 4.66 por ciento.

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Variación de precios destacados en la quincena

De acuerdo con datos del Inegi, los productos y servicios con mayores incrementos en sus precios durante esta quincena fueron:

Primaria (+5.75%)

Preescolar (+5.89%)

Secundaria (+5.48%)

Preparatoria (+2.71%)

Universidad (+1.63%)

Vivienda propia (+0.11%)

Otros alimentos cocinados (+0.48%)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.20%)

Pollo (+0.50%)

Carne de res (+0.43%)

En contraste, los productos y servicios que reportaron las principales disminuciones fueron:

Servicios profesionales (-15.31%)

Papa y otros tubérculos (-4.29%)

Aguacate (-5.94%)

Naranja (-4.66%)

Lechuga y col (-5.01%)

Huevo (-0.66%)

Jitomate (-1.40%)

Gas doméstico LP (-0.52%)

Tequila (-2.80%)

Transporte aéreo (-3.37%)

Perspectivas para el cierre del año

Analistas de Banamex anticipan que la inflación seguirá una trayectoria ligeramente al alza en lo que resta de 2025, aunque esperan una baja en el componente subyacente. En sus estimaciones, la inflación general anual cerraría el año en 4.0% y la subyacente en 3.9%. Para 2026, prevén que estas cifras se ubiquen en 4.3% y 4.2%, respectivamente, de acuerdo con el equipo de Estudios Económicos de Banamex.