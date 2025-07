Pequeño homenaje a Charlie Munger (Parte 2 de 2)

En la primera parte hablé brevemente sobre Charlie Munger y su papel en Berkshire Hathaway y compartí algunas de sus enseñanzas, las cuales complemento en esta segunda parte:

“La inversión es una rama de la filosofía, no solo de las finanzas.”

Charlie no veía la inversión como un mero ejercicio de números, sino como una disciplina que requiere pensamiento crítico y multidisciplinario. En su charla de 1994 en la Universidad del Sur de California, lo dejó claro: “Si solo usas herramientas financieras, estás volviendo a la ceguera. La psicología te avisa de tus sesgos, la historia te muestra patrones, la física te enseña sobre sistemas complejos. Sin cruzar estas ideas, no eres un inversionista: eres un operador que repite errores.”

“La mejor inversión es en tu propio juicio.”

Munger no solo invertía en empresas: invirtió en su propio marco de pensamiento. En su última carta anual a accionistas de Wesco en 2011, señaló: “No hay mejor forma de mejorar tu portafolio que mejorar tu mente. Si no entiendes los fundamentales, si no ves los riesgos ocultos, no eres un inversionista. Eres un apostador. Y los apostadores, tarde o temprano, pierden.”

“El éxito no está en el ´qué’, sino en el ‘qué no hacer’.”

Su enfoque en evitar errores fue radical. En una conferencia en 2008, Munger dijo: “La mayoría busca fórmulas mágicas para ganar. Yo busco entender qué no funciona. Si eliminas lo tóxico, el resto florece solo. Es tan simple como eso.”

“No hay nada más destructivo que un directivo sin integridad.”

Charlie no solo analizaba empresas: exigía ética en la gestión. En una reunión de accionistas de Berkshire en 2007, fue tajante: “No hay nada peor que un CEO brillante pero sin moral. Puede arruinar una empresa maravillosa en menos de lo que canta un gallo. La integridad no es un extra: es el primer filtro.” Esta obsesión por la calidad de los equipos directivos fue clave en la filosofa de Berkshire.

“La hiperactividad financiera es una forma de pereza intelectual.”

En 2010, durante una entrevista en el Daily Journal, dijo: “Si no puedes dormir tranquilo con tu inversión, no la hagas. La obsesión por el movimiento constante no es valentía: es miedo a no saber qué hacer. La verdadera inversión no necesita justificar cada paso.”

“No hay mejor protección contra el fracaso que una mente bien entrenada.”

Charlie veía al riesgo no como algo externo, sino como una falla interna del inversionista. En una reunión de accionistas de 2018, señaló: “El verdadero riesgo no está en el mercado. Está en tu ignorancia. Si no entiendes el negocio, no sabrás cuándo está en problemas. Y cuando pase, venderás tarde, comprando caro y vendiendo barato.”

“No dejes que el optimismo te ciegue. La realidad es el mejor socio.”

No era pesimista, pero sí realista. En 2013, durante una conferencia, dijo: “Si inviertes en algo porque crees que “va a subir”, no estás invirtiendo. Estás esperando que el mercado te haga un favor. Y eso no es una estrategia, es una ilusión.”

“El tiempo no premia a quienes esperan. Premia a quienes no necesitan esperar.”

Su visión del largo plazo fue contraintuitiva. En una entrevista en 2007, señaló: “No es que el tiempo sea un aliado. Es un filtro. Si no entiendes el negocio desde el principio, el largo plazo no te salvará. Solo te mostrará cuánto te equivocaste.”

“No hay nada más estúpido que invertir en algo solo porque está de moda.”

En 2018, durante una reunión de inversionistas, lanzó: “Si compras una empresa porque todos lo hacen, no estás invirtiendo. Estás siguiendo un rebaño. Y el rebaño no piensa: solo sigue.”

“El verdadero éxito no es un secreto. Es una acumulación de decisiones pequeñas, bien hechas.”

Munger veía el éxito como un proceso. En su última charla en 2022, lo explicó: “No hay un solo movimiento que te haga rico. Hay miles de decisiones pequeñas que te evitan la ruina. Eso es lo que separa a los que construyen riqueza de los que la persiguen.”

“No hay fórmulas mágicas. Solo hay principios que pocos aplican.”

En 2010, durante una entrevista en el Daily Journal, fue claro: “No se trata de ser listo. Se trata de no ser estúpido. Si no aplicas los principios básicos —entender lo que compras, no seguir modas, no actuar por impaciencia—, no mereces ganar. Y si no aceptas eso, no estás listo para invertir.”

Esta serie de dos partes no pretende ser una guía definitiva, sino un recordatorio de que, aunque Charlie ya no esté con nosotros, sus ideas siguen siendo una herramienta invaluable para quienes quieren aprender a invertir con inteligencia y evitar, como él decía, errores monumentales.