Minimalismo financiero: ¿de qué trata ese estilo de vida?

Reducir gastos, aumentar el ahorro y encontrar la manera de mejorar los hábitos financieros para cumplir más rápido y de mejor manera los objetivos a corto, mediano y largo plazos que tenemos no siempre es fácil.

Además de la importancia de crear un presupuesto mensual que te permita monitorear y planificar tus gastos, o evitar acciones como compras impulsivas o gastos hormiga, debes buscar un estilo de vida financiero que se ajuste a ti.

Una de las filosofías que puedes aplicar a la manera en la que tratas tu bolsillo es el minimalismo financiero, según expertos, ideal para los que piensan que menos es más y quieren cumplir un objetivo a la vez.

¿Qué es el minimalismo financiero?

El concepto de minimalismo se define como un estilo de vida que se basa en enfocarse en la funcionalidad y lo esencial, sacrificando lo que puede considerarse innecesario. Pero, ¿cómo se puede aplicar a la vida financiera?

De acuerdo con expertos en finanzas personales de Nu México, el minimalismo financiero no se trata de vivir con sólo lo indispensable o recortar todos los gastos posibles, sino de evaluar tus gastos y determinar qué es esencial para ti y tu familia, y qué aspectos se pueden descartar. Con ello, enfocar tus recursos y esfuerzos en lo que pueda representar una utilidad.

Por ejemplo, elegir si la compra del último celular, los mejores tenis o las mejores comidas en restaurantes son prioridades para ti e ir eliminando los gastos que creas que pueden descartarse de tu día a día.

“No se trata de renunciar a todo, se trata de simplificar tus finanzas y concentrarse en objetivos claros que aporten bienestar y satisfacción a largo plazo”, explicaron los expertos de Nu.

Los pasos para aplicar el minimalismo financiero

No siempre es clara la manera en que se puede empezar a aplicar una nueva filosofía; sin embargo, en el caso del minimalismo financiero, expertos recomiendan una serie de pasos que progresivamente te lleven a la adopción de esta forma de vida y te ayuden a encontrar un equilibrio.

Por ejemplo, expertos de Nu recomiendan empezar con un gasto más responsable y evitar caer en modas pasajeras o compras que “llenen espacio”. Por ejemplo, en vez de comprar ropa de fast fashion cada mes, comprar prendas que se puedan utilizar en distintas ocasiones y tengan una mayor durabilidad.

En segundo lugar, se deben implementar acciones de ahorro recurrente y canalización de recursos hacia cuentas de ahorro o inversión. Expertos aseguran que esto evita que dudes sobre invertir y ayuda a reducir los impulsos de compra. Algunas inversiones como los Cetes u otras plataformas digitales tienen herramientas de domiciliación de depósitos periódicos para lograrlo.

La automatización puede jugar un rol importante en este proceso: además de automatizar el ahorro y la inversión, algunos pagos de servicios básicos o suscripciones pueden domiciliarse para evitar olvidar su pago y no tener problemas de comisiones o recargos no deseados.

Eliminar deudas y contraerlas únicamente cuando sea necesario, y reducir el número de cuentas bancarias a lo esencial de acuerdo con tu capacidad de pago y endeudamiento, es otra acción que puedes poner en práctica para tener mayor control y vigilancia de tus movimientos, aseguran expertos.

Por otro lado, expertos de RappiCard aseguran que se debe hacer una revisión financiera eventual para evaluar los gastos y descartar aquellos que no sean necesarios, que se conviertan en gastos hormiga o que no tengan una utilidad, como suscripciones que no se usen, cafés o snacks y medios de transporte.

¿Qué esperar?

El fin de adoptar un estilo de vida que puede llegar a resultar restrictivo es modificar los hábitos de consumo para priorizar la compra de bienes necesarios, además de tener una mayor capacidad de ahorro, evitar costos adicionales por tasas de interés o comisiones y, en general, reducir el estrés financiero.

Es importante considerar que el minimalismo financiero requiere de disciplina y establecer objetivos concretos y factibles. Si crees que te va a costar adaptarte, tal vez no sea ideal para ti.

El documental The minimalists: less is now disponible en Netflix retrata con más detalle este estilo de vida.