¿Cómo empezar a manejar tus finanzas de manera efectiva?

Mucha gente que tiene más dinero que tú, también piensa que necesita tener más para que su vida sea mejor. Parece que nunca es suficiente.

La realidad es que, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas resueltas, tener más dinero no termina con las preocupaciones financieras. Manejarlo de forma efectiva, sí.

Por eso la educación financiera es muy importante. Entender conceptos básicos y tener habilidades en el manejo del dinero es necesario para lograr una buena calidad de vida, sin importar cuánto ganas o cuánto tienes.

Lo primero que necesitas hacer para manejar tus finanzas de manera efectiva es saber qué es lo que quieres lograr. Qué es lo que quieres que el dinero haga por ti. Entender para qué lo necesitas. Saber qué quieres construir.

¿Por qué es esto tan importante? No se puede construir un edificio si no sabes cómo quieres que se vea y sin planos. ¿Te imaginas el resultado? Tampoco es eficiente subirse a un barco sin tener ni idea de a dónde ir o por dónde navegar. Lo más probable es que el viaje sea un desastre.

Eso mismo pasa en tu vida (y en las finanzas personales, que al final son sólo una parte de tu plan de vida). Necesitas entender qué te gusta, qué te motiva, qué valoras, qué te hace feliz y qué quieres construir. Eso no significa que no puedas ajustar el rumbo más adelante. Después de todo, la vida evoluciona, las necesidades cambian y los objetivos se transforman. Lo que hoy quieres seguramente no es lo mismo que querías hace 10 años.

Siempre he dicho que el manejo del dinero es en realidad muy sencillo. Es más, seguramente ya sigues algunas técnicas (algunas que te funcionan y otras que quizá no), como registrar tus gastos, hacer un presupuesto o ahorrar una parte de lo que ganas.

En lo que mucha gente falla es en conectar estas técnicas con sus objetivos, con sus prioridades y con su vida en general. Eso no se hace de la noche a la mañana. Es, como todo, poco a poco. No puedes sentarte y diseñar, en unas horas, el “plan financiero perfecto”.

Alguna vez te he contado que me tomó años dominar el arte del plan de gastos. Leí más de 20 libros diferentes e innumerables artículos sobre cómo hacer un presupuesto que funciona, porque por una razón u otra, siempre terminaba gastando de más. Hacía hojas de cálculo, daba seguimiento a cada centavo que gastaba (si le daba 5.50 pesos al “viene viene” lo registraba) y hacía gráficos con la evolución de mis gastos por categoría. Manejar eso era un trabajo de tiempo completo... y aún así, siempre me excedía. No podía ajustarme a mi presupuesto.

Hasta que entendí que lo estaba viendo al revés: el presupuesto era el que se tenía que ajustar a mí. No es una camisa de fuerza, al contrario, debe ser flexible por la sencilla razón de que la vida nunca sale como uno la planea. Quizá al principio del mes no había tomado en cuenta que mi suegra, que vivía en otra ciudad, haría una comida familiar a la que no podríamos faltar. Eso implicaba gastos que no tenía “presupuestados”. La única forma de hacer que eso funcione es ajustar, cambiar el presupuesto para adaptarse a esa nueva realidad. Esa era la clave (ninguno de los muchos libros y artículos que leí hablaban de esto).

¿Quieres manejar tus finanzas de manera efectiva? Empieza por conocer tu punto de partida (cómo están tus finanzas hoy) y por tener una idea de hacia a dónde quieres ir. Recuerda que todos los días, varias veces al día, tomas decisiones de dinero. Haz que conecten con tu vida.

¿Ya aplicas algunas técnicas? Adáptalas a tu personalidad, a tu forma de ser y a tu estilo de vida. Recuerda que lo que funciona para unos, no necesariamente le sirve a otros.

Por ejemplo, hay gente que es muy buena con las hojas de cálculo y les encanta tener cada detalle bajo control. Otros son más intuitivos y ni les gusta ni les interesa tener ese detalle. Ambos están bien, lo importante es que hagas lo que hace sentido para ti, sobre todo cuando estás empezando. Poco a poco te surgirán nuevas necesidades, te irás adaptando, irás aprendiendo. Después de empezar, lo importante es seguir caminando.

En la siguiente columna te hablaré de algunos principios y hábitos financieros que te darán la mentalidad adecuada y te serán de mucha utilidad, si los aplicas, en tu vida.