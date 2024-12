Conoce el proceso de devolución con tiendas online este fin de año

Más de uno pidió o pedirá regalos para sus seres queridos mediante plataformas de e-commerce como Amazon o Mercado Libre, sitios web que ofrecen productos de todo tipo, con comerciantes de todas partes del mundo y a la puerta del domicilio.

No obstante, la demanda de la época decembrina puede jugar en contra, influyendo en retrasos de tiempos de entrega, afectaciones en los productos adquiridos o cancelaciones de compra por parte del vendedor.

Ante esos escenarios y, considerando que si llegan después de Navidad o el cinco de enero ya no sea posible obsequiarlos con motivo de estas fechas, tal vez la mejor alternativa sea considerar las opciones de reembolso que estás plataformas y los vendedores que las utilizan ofrecen al comprador.

Antes de hacer el pedido

Además de buscar el mejor precio disponible en el mercado, la compra debe ser precedida por la lectura de las condiciones de cambio y devoluciones que existen, pues cabe aclarar, que las políticas varían entre tipo de producto y marca.

De acuerdo con las políticas generales de Amazon, la mayoría de productos y vendedores permiten la devolución hasta 30 días después de la entrega en tu domicilio. Mercado libre trabajo bajo la misma política.

En esta temporada navideña, Amazon informó que los productos comprados entre el uno de noviembre y el 31 de diciembre podrán ser devueltos hasta el 31 de enero del 2025, por lo que si compraste productos en noviembre aún tienes tiempo para efectuar una devolución.

Otro punto fundamental que debes llevar a cabo antes de hacer un pedido es el de revisar en su totalidad la descripción del producto. En muchas ocasiones, hemos visto casos de gente que compra a precios de ensueño un Playstation 5, por ejemplo, y al llegar el pedido a su casa es tan solo un póster del producto.

También, debes poner atención en la nacionalidad del vendedor, ya que si se trata de un producto internacional o de importación, las tasas y costos de importación podrían no ser reembolsables.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con el monitoreo de tiendas virtuales en su página web, ahí podrás revisar si la plataforma donde realizarás la compra cumple con características específicas como opciones de cancelación, información sobre métodos de envío o precios en moneda nacional.

Después de realizar el pedido

Una vez que hiciste el pedido existen varias razones por las que quieras devolver el producto, puede ser que llegó muy tarde, te arrepentiste de comprarlo o no era lo que esperabas, en cualquier caso tendrás que seguir ciertas indicaciones para hacer la devolución.

Tanto Amazon como Mercado Libre advierten que si iniciarás un proceso de devolución, el producto debe estar en las mismas condiciones en que lo recibiste y, si son productos usados, el rango de días para devolverlo se reducirá a cinco.

Para realizar el proceso de devolución tendrás que reempaquetar el producto y pegarle la etiqueta de devolución que se generará en la app. Dependiendo de la empresa, un repartidor irá por la mercancía o la tendrás que mandar vía paquetería.

Los productos de Apple no entran dentro de las políticas anteriores, solo los podrás devolver si no prendieron al sacarlos del empaque, está visiblemente dañado o no lo has abierto. En cualquiera de los tres escenarios solo tendrás 14 días para efectuar el reembolso tras la entrega.

Existen ciertos productos que no son elegibles para un reembolso, por ejemplo: alimentos perecederos, los que utilizan líquidos o gases inflamables, productos de software descargable.

Ten en cuenta que el tiempo que pasará para que te devuelvan tu dinero varía y, puede ser que la devolución no sea admitida. Las empresas de e-commerce hacen una inspección del estado del producto durante el proceso. El dinero llegará a la tarjeta con la que se haya pagado y no podrá haber un cambio en el método.

Gráfico EE

emilio.argueta@eleconomista.mx