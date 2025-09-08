Comprar vivienda: 3 obstáculos comunes que podrías enfrentar

Comprar una vivienda en México se ha convertido en un desafío para millones de familias. Aunque el acceso a la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, la realidad del mercado inmobiliario refleja barreras económicas y estructurales que dificultan la compra.

Además de los obstáculos propios del mercado y del bajo acceso al financiamiento que existe para la mayoría de las familias, hay otros retos que enfrentan los usuarios por no ajustar sus necesidades y su presupuesto.

El más común es ignorar otros gastos relacionados con la compra de un inmueble y considerar solo el precio de venta; es importante considerar gastos notariales, avalúos o de formalización.

También es fundamental que quienes buscan comprar una vivienda tengan acotados los intereses referentes a la zona y las características donde quieren adquirir la vivienda. Adicionalmente, tener algunas segundas opciones con presupuestos menores que funcionen para el usuario.