En los últimos días, una de las noticias más sonadas ha sido el alto nivel de la inflación no sólo en México, sino en otras partes del mundo, lo cual además de ser un indicador para la economía, tiene su efecto en los bolsillos de los consumidores mexicanos, que en estos meses se ha enfrentado a incrementos significativos en los productos y servicios que compran.

Se conoce como inflación al aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación de noviembre fue de 7.37% anual, es decir, los precios al consumidor aumentaron esa tasa en 12 meses.

Lo anterior, explicó César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tendrá un impacto en los bolsillos de los ciudadanos, ya que tendrán un menor poder adquisitivo, lo que se traduce en que ahora podrán comprar menos con los mismos ingresos que tenían hace un año.

El investigador señaló que si bien el promedio nacional fue de 7.37%, existen ciudades o bien, productos y servicios, en donde los precios incrementaron aún más. Por ejemplo, en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, se presentó el mayor incremento en los precios al consumidor, con una tasa anual de 10.03 por ciento.

Otro ejemplo es que la Canasta Básica, donde se incluyen los bienes y servicios que se consideran indispensables para las familias mexicanas, presentó un incremento anual de 8.82% en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado.

El incremento en los precios al consumidor, recordó Guillermo Mendieta, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, se debe a los choques de oferta que se han generado en coyuntura con la pandemia del Covid-19, lo cual ha generado distorsiones en el consumo tanto de ciudadanos como de empresas, lo que ha llevado a modificaciones en la oferta y demanda a nivel global.

Ahorro y cuidado en inversiones

Ante los altos niveles de inflación, y una cuesta de enero que se ve difícil, una de las principales dudas es cómo enfrentar esta situación sin ver tan afectadas nuestras finanzas personales, por lo que los expertos recomiendan intentar ahorrar, lo más que se pueda, una parte del ingreso que se obtiene.

“En términos de finanzas personales, siempre hay que tener algunos ahorros para poder hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza que, de alguna manera, te resta poder adquisitivo. La pérdida de este poder adquisitivo se puede cubrir mediante esos ahorros, lo cual es bueno pero tenemos que pensar que muchas veces esto le afecta más a personas con salarios bajos, que difícilmente pueden ahorrar al vivir al día”, reconoció César Salazar.

En tanto, Guillermo Mendieta recomendó que no sólo se ahorre en una alcancía o “bajo el colchón”, sino buscar instrumentos financieros que ofrezcan rendimientos y si bien, estos pueden ser menores a la tasa de inflación, ayudarán a palear la disminución del poder adquisitivo.

No obstante, alertó sobre no caer en “productos milagro” que ofrezcan grandes rendimientos porque, en muchas ocasiones, son estafas. Asimismo, sugirió no caer en los llamados modelos piramidales.

“Los esquemas Ponzi y las pirámides financieras son estafas. Se trata de mecanismos en los cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos que son aportados por nuevos clientes. Por lo tanto, para que un sistema de esa naturaleza se sostenga es necesario captar flujos crecientes de dinero provenientes de nuevos inversionistas”, explicó anteriormente la Condusef.

Ser racional

Diciembre se caracteriza por ser un mes en donde los trabajadores formales reciben el aguinaldo, por lo cual los gastos se incrementan antes las fiestas navideñas, en donde se realizan intercambio de regalos y un mayor gasto en comidas o bien, en el pago de vacaciones.

Por ello, César Salazar indicó que se debe ser racional a la hora de realizar los gastos durante diciembre, para poder enfrentar los altos niveles de inflación que aún se esperan en los próximos meses y, sobre todo, la llamada cuesta de enero.

Con la alta inflación, agregó, esto puede llevar a cambiar los hábitos de consumo de los mexicanos ya que ahora tendrían que destinar mayores recursos a bienes y servicios esenciales, y “sacrificar” aquellos que no son indispensables o de necesidad inmediata.

