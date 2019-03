El miedo que provoca visitar al dentista es probablemente algo que muchos adultos comparten con los niños, ¿quién no ha sufrido con el característico sonido de la turbina dental? Ese aparato plateado que emite un zumbido capaz de asustar hasta a los más valientes. Si a esto se añade la falta de tiempo y la otra excusa más común que es no tener dinero, el resultado es una salud bucal que puede no sólo tener consecuencias físicas, sino también daños para su bolsillo.

Más que un gasto, realizar una visita al dentista para conocer la salud de su boca es una inversión, pues no acudir a consulta con regularidad puede provocar que aparezcan o se desarrollen algunas enfermedades que, de no detectarse a tiempo, ponen en riesgo sus dientes y sus finanzas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucodentales más comunes son “la caries, las afecciones periodontales (de las encías), el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones congénitas”.

Entre los factores de riesgo que conducen a la aparición de estos padecimientos se encuentra “la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene dental”, según datos de la OMS.

La falta de higiene inicia desde casa y puede convertirse en un problema grave si no se visita con regularidad a los especialistas, pues a decir de la cirujana dentista Lorena Badial, gerente regional de Atención en Dentalia, “los mexicanos van al dentista una vez cada ocho años”.

Falta de tiempo y miedo al dolor son dos argumentos que la dentista Badial escucha con frecuencia en las consultas, a estos se agrega el costo de los tratamientos, que algunos pacientes consideran excesivos.

“La clave para ahorrar y bajar costos es acudir a revisiones periódicas, la prevención es la base de la salud dental. los precios de los tratamientos restaurativos van a depender del nivel de avance de la enfermedad”, añadió la especialista.

Por eso, la limpieza dental es clave para prevenir y combatir a tiempo las enfermedades relacionadas con la salud bucal. “Si tú vas al dentista por prevención, a que te hagan una limpieza dental cada seis meses te costará en promedio de 600 a 1,000 pesos, mucho más barato que si vas por un tratamiento, por ejemplo, para curar una caries que llega a costar 15,000 pesos por un solo diente”, comentó el cirujano dentista Joaquín Barona, del hospital Médica Sur.

Caries, lo primero a prevenir

“En México una de las principales enfermedades que aparecen por no visitar al médico es la caries, que afecta a más de 90% de la población”, explicó el cirujano dentista Juan Álvarez, del consultorio Salud Dental Integral.

La caries “aparece como una mancha blanca que el dentista puede revertir con fluoruro, cuando está más avanzada y ya hay dolor, la restauración tiene que ser más grande, dolorosa y más costosa”, expuso el dentista Álvarez.

Los tratamientos para corregir este padecimiento van a depender de qué tan avanzada está la caries, lo que también influye en el precio que tiene su curación. De acuerdo con el especialista Álvarez, “primero se comienza con selladores que previenen que en las grietas de los dientes se forme caries”.

“Si el problema es más grande, se va a necesitar una resina; cuando ya hay más destrucción en el diente se tiene que poner una incrustación”, añadió.

La falta de una visita periódica al consultorio dental ocasiona que este problema, que pudo prevenirse a tiempo, toque el nervio de los dientes y se requiera una endodoncia para quitar ese nervio “y aparte se va a necesitar una corona, ya sea de acrílico o de porcelana, lo que hará que el precio pueda variar mucho, pues hay coronas que cuestan hasta 12,000 pesos cada una”, acotó el especialista de Salud Dental Integral.

Sangrado, señal de alerta

Una enfermedad que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, afecta a nueve de cada 10 mexicanos es la periodontitis, descrita por el dentista Barona como “una inflamación generalizada de las encías que empieza como gingivitis, la cual se manifiesta con un ligero sangrado de las encías al cepillar los dientes o morder algo”.

La gingivitis se puede tratar si se visita al dentista por lo menos cada seis meses para que realice una limpieza dental, cuyo costo puede ser de 600 pesos, de lo contrario el sarro se acumula más, se empieza a perder hueso y el sangrado de las encías es más abundante.

Cuando el problema avanza se requieren curetajes, “es un procedimiento que consiste en anestesiar la encía para entrar hasta la base del hueso y sacar el sarro”. Si no visita al dentista y el sarro ya está muy profundo, “lo que se va a necesitar es una cirugía para abrir las encías y sacarlo completamente, la cual puede llegar a costar hasta 10,000 pesos por cuadrante”, la boca tiene cuatro cuadrantes, entonces el precio total va a depender de cuántos necesiten la intervención.

“El efecto de las enfermedades bucales, en su mayoría, se acumula a lo largo de la vida, de tal forma que los daños tienden a ser mayores en la población adulta y adulta mayor”, señaló la Secretaría de Salud en el estudio Patologías Bucales publicado en el 2015.

Ante esto, los especialistas coinciden en que el dentista puede ser más económico si hay cuidados desde casa. “Si tú quieres que te salga barato, lo que debes hacer es cepillarte todos los días, usar hilo dental e ir a revisiones por lo menos cada seis meses”.

Prevención, clave de la salud dental

Las enfermedades bucales con mayor presencia en todo el mundo son la caries y la gingivitis, pueden combatirse si se visita al dentista para que realice una limpieza dental.

Limpieza dental

Es un raspado que elimina la placa bacteriana y el sarro que se acumula alrededor de los dientes y debajo de la encía.

Costo: de 600 a 1,000 pesos, por cuadrante.*

*Los dentistas dividen la boca en cuatro cuadrantes.

Caries

Combatirla requiere alguno de los siguientes tratamientos*.

Selladores: se ponen en las superficies de los dientes para evitar que aparezca la caries.

Costo: 350 a 600 pesos.

Resina: material del mismo color del diente, que se coloca para reparar piezas dañadas.

Costo: 500 a 1,500 pesos.

Incrustación: pieza fabricada especialmente para devolver la forma a un diente.

Costo: 2,500 a 6,000 pesos.

Endodoncia: procedimiento para retirar nervio dañado por la caries.

Costo: 2,000 a 5,000 pesos.

Corona: prótesis de diferentes materiales que cubre un diente dañado.

Costo: 3,500 a 12,000 pesos.

*Precios por diente.

Gingivitis

Se puede tratar con alguno de estos procedimientos.

Curetajes: se anestesia la encía para limpiar el sarro profundo.

Costo: 5,000 a 15,000 pesos.*

Cirugía: se abren las encías y se saca el sarro completamente.

Costo: 3,000 a 10,000 pesos.

*Precio por cuadrante.