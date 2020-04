Derivado de la contingencia provocada por la epidemia del coronavirus, muchos trabajadores han tenido que resguardarse en casa, sin poder trabajar, siendo una de sus principales preocupaciones la falta de ingresos para pagar las cuentas, entre ellas, la renta de sus viviendas.

En caso de llegar a esta situación de no poder pagar la renta por dificultades económicas existen opciones para llegar a un acuerdo con el casero y evitar ser desalojados o tener que buscar un nuevo espacio dónde vivir en medio de la cuarentena.

Marco Torres, gerente de Operaciones de la plataforma inmobiliaria Homie.mx, explicó que si el inquilino se encuentra en problemas para costear su renta, lo recomendable es negociar con el propietario para aplazar o bien, hacer un descuento en el pago de la renta.

Destacó que lo mejor es llegar a un acuerdo, ya que ambas partes salen afectadas: el propietario tiene garantizado un flujo económico mientras que el inquilino tiene un lugar dónde vivir.

Otra alternativa es condonar uno o dos meses, o bien, fijar a plazos el pago de las rentas como si se tratara de meses sin intereses.

“La intención de esto es que en el momento que se pueda reactivar la economía o el inquilino recupere su trabajo, se haga el pago de esas rentas. Esto permite que el inquilino siga pagando su renta, tal vez una fracción adicional, mientras que para el propietario significa tener un flujo de efectivo o tener un inquilino garantizado al término de esta situación”, aseguró.

El gerente señaló que otra solución es que se utilice el depósito de garantía, dinero que el propietario recibe del inquilino para garantizar el pago del alquiler, para amortiguar el pago de la renta y después se abone o se restituya.

¿Si vivo con roomies?

En caso de que viva con roomies y alguno de ellos no pueda costear la renta, el experto inmobiliario reiteró que lo mejor es platicar con el casero para llegar a una posible solución.

Destacó que si la relación es muy buena, se puede hacer una cooperación entre los habitantes, como en modo de solidaridad, donde incluso se podría acordar una reducción de renta debido a que uno de los miembros no puede continuar pagando sin tener que dejarlo fuera del inmueble.

“Si se termina una renta, al final del día hay muchos afectados, no sólo los inquilinos por tener que buscar un inmueble, del lado del propietario es quedarse sin un ingreso y posiblemente durante estos meses no consiga tan fácilmente reactivar su renta y entonces significa prolongar la estadía del inmueble vacío, lo cual deja una pérdida económica importante”, advirtió.

Enfatizó que en esta época de calamidades es cuando más empatía debe haber tanto por parte de inquilinos como de propietarios para dar un apoyo mutuo sin ser abusivas ambas partes.

Use sus tarjetas con cautela

En el caso de que los inquilinos hayan encontrado su vivienda en una app inmobiliaria, el experto inmobiliario indicó que los arrendatarios tienen la opción de pagar con sus tarjetas de crédito, siempre y cuando no las tengan saturadas.

Lo anterior permitirá que pueda usar las herramientas tecnológicas que tenga a la mano como las aplicaciones bancarias o la banca en línea.

Destacó que aquellos propietarios que no estén familiarizados con el tema tecnológico, esta es la oportunidad para subirse a la digitalización y permitir el pago, a través de transferencias bancarias.

Fíjelo en su contrato

Después de negociar cualquier acuerdo o cambio que se pudiera dar en cuestiones de pagos o condiciones del contrato de arrendamiento deberá quedar siempre por escrito y firmado por ambas partes para que se tenga un documento en donde se constate de manera oficial que se hicieron estas modificaciones.

“Cualquier cambio que se vaya a realizar o cualquier negociación que se tenga sobre condiciones de pago o temporalidades, incluso las fracciones de pagar a futuro para recuperar esas rentas caídas, deberá quedar siempre por escrito”, aseguró Torres.

Si eventualmente se hace la cancelación del contrato, porque sabe que el tiempo que se va a prolongar la contingencia no podrá recuperar su capacidad económica para pagar la renta, creo que lo importante de la negociación es que no haya penalizaciones o pagos adicionales para recibir nuevamente el depósito en garantía y ese pago se use para una nueva renta, concluyó.

