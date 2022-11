¿Qué debes hacer cuándo deposites más de 15,000 pesos en efectivo?

Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que los bancos deberán notificarle cada mes si un cuentahabiente ha recibido depósitos en efectivo por arriba de 15,000 pesos.

Desde el 2014 las instituciones financieras tienen que reportar cada año al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dichas operaciones, sin embargo, como parte de la Miscelánea Fiscal 2022, se modificó el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y ahora los reportes serán mensuales.

Lo anterior no es para preocuparse siempre y cuando se tenga un sustento legal para justificar los depósitos mayores a 15,000 pesos mensuales, comentó en entrevista Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP).

“No hay que preocuparse si el contribuyente tiene un sustento y cuando el fisco así lo requiera pueda justificar el ingreso. Además, no habrá problemas si se declara el ingreso con los depósitos, pues hay una congruencia fiscal y con lo cual la autoridad no tiene elementos para revisar a la persona”, explicó Rodríguez Ambriz.

Para comprobar los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos se recomienda tener a la mano el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura).

“Al poner en la factura que el depósito es en efectivo, se hace un cruce de datos y se justifica el pago”, dijo el presidente de la AMCP.

La recomendación es tener congruencia fiscal. “Se trata de que lo que el contribuyente declare lo tiene en el banco, para que en caso de que el SAT le mande una carta invitación tenga los elementos necesarios para poder desvirtuar las operaciones”, explicó Ambriz.

Aunque esta norma ya estaba en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el 2022, faltaba presentar el formato de cómo el sistema financiero tiene que enviar la información, el cual apenas se publicó la semana pasada.

Detectar evasión fiscal

El presidente de la AMCP explicó que con el cambio mensual en la información de los depósitos superiores a 15,000 pesos en efectivo, el fisco podrá hacer las revisiones más rápidamente y detectar a la gente que, posiblemente, incurra en lavado de dinero y, si fuera el caso, bloquear las cuentas bancarias.

“La banca ya está fiscalizada, pero no es por la institución financiera, sino es la autoridad regulando el sistema bancario y que le pide reportar todos los depósitos mayores a 15,000 pesos en efectivo para evitar el blanqueo de capitales”, comentó Ambriz.

En este sentido, la autoridad federal va perfeccionando cada año cómo recaudar más rápido y arreglar errores que afecten el cobro de impuestos.

Dejar de satanizar que todo es un problema

Juan Rivero Celorio, vicepresidente de desarrollo y capacitación profesional del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó a El Economista que se tiene que quitar el estigma de satanización de que todo tiene que ser un problema.

“Tenemos que partir de la base de quitarnos la satanización de que todo (depósito) tiene que ser un problema y que sea gravable, lo más importante es que hay que tener una justificación”, comentó el integrante del colegio.

Rivero Celorio explicó que el incremento patrimonial de las personas es un ingreso y por lo tanto tiene que pagar impuesto, pero que si se deposita en efectivo o por cualquier otro método, ese pago debe de tener un comprobante de por qué se generó.

“Si no lo hacen estarán en una problemática porque, si no han pagado impuesto por ese ingreso, existe el riesgo de que se dispare una alarma (a la autoridad) de que no han pagado ese impuesto”, dijo el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.

En este sentido, ambos expertos sugieren a los contribuyentes que tienen dudas sobre este tema, acercarse con contadores para asesorarse, resolver dudas y saber cuáles son sus obligaciones fiscales.

