Los accidentes viales están en aumento y los robos de automóviles, aunque traen un leve decremento, no cesan. Durante el primer trimestre del año los incidentes de tránsito, donde los autos involucrados tenían un seguro, aumentaron 42%, los hurtos de vehículos de enero a marzo alcanzaron las 15,036 unidades y de forma anual 62,102 sustracciones, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Además, de acuerdo con ALD Automotive, empresa de arrendamiento de autos, con datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), en la temporada de lluvias y ciclones, los accidentes viales sobre todo en carretera, aumentan hasta en un 20 por ciento.

La probabilidad de que enfrentes un siniestro de auto, ya sea robo de la unidad, accidente o daños a causa de eventos de la naturaleza y no tengas dinero para atender las afectaciones es alta. En México sólo 30% de los automóviles en circulación tienen la protección de un seguro.

Lo anterior a pesar de que existe la obligatoriedad de contar con uno para circular por carreteras federales.

Entre las razones por las cuales las personas no contratan un seguro están: porque no tienen dinero para adquirirlos; creen que no los necesitan; los consideran caros o no saben cómo funcionan, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.

Por ello, este jueves la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentará el nuevo simulador de seguros de autos, micrositio que estará disponible dentro de su página web y que ayudará a las personas que busquen contratar un producto de este tipo a comparar entre diversas aseguradoras y encontrar la protección que más se ajuste a sus ingresos y unidad.

¿Qué comparar?

Al buscar un seguro para el automóvil es importante revisar diversos elementos, por ejemplo, investigar qué protección contempla por el costo que tiene. Muchas veces al contratar este producto no se revisan todas las coberturas que contiene y al momento de hacer una reclamación se descubre que no existía protección para ese evento.

Sucede en los casos de robos de autopartes, muchas personas hacen la reclamación a la aseguradora, sin embargo, si no se contrató la cobertura de robo parcial, no aplica la solicitud de pago por la pérdida.

De las coberturas que contrates dependerá el costo del seguro para tu auto. Por ejemplo, existe la cobertura básica que tiene protección en caso de daños a terceros.

Está la cobertura limitada, que además de responsabilidad civil incluye robo del vehículo.

En la cobertura amplia, que es de las más completas, se incluyen todas las protecciones antes mencionadas, responsabilidad civil, robo y además daños materiales y pérdidas por siniestros, gastos médicos a ocupantes, asistencia vial, de viajes y protección legal, según datos de la AMIS.

Aunadas a estas protecciones, existe la cobertura plus, donde se contemplan pagos por robo parcial y otras cuestiones más específicas. Aunque la cuestión para robo de autopartes se le puede agregar a la cobertura amplia.

La prima, que es el costo que pagarás por el seguro ya sea mensual, semestral o al año, dependerá de la cobertura que contrates, entre otros factores.

Otro elemento a comparar es el deducible que tiene cada compañía en estos productos. Se trata de una cantidad fija que deberás pagar cuando enfrentes algún siniestro. Después de eso, el seguro se hace cargo de los gastos.

La zona de contratación también influye en el costo del seguro. Es decir, si se trata de una colonia, ciudad o estado de alto riesgo para este delito, el seguro podría costar más caro.

El género y edad del contratante son otros elementos que impactan en la prima. “Sobre las características del conductor, sobre todo tienen peso dos elementos: la edad y el historial del conductor. No es lo mismo una persona joven frente al volante que un adulto mayor; la aseguradora asume mayor riesgo frente a la primera”, informó la AMIS.

Si el seguro se contrata en línea revisa las condiciones del contrato, las opciones de pagos y verificar que la plataforma que sea segura para introducir tus datos.

yuridia.torres@eleconomista.mx