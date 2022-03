Muchas veces al decidirnos a vender una vivienda, ya sea para mudarnos a otra ciudad, para vivir más cerca de nuestro empleo o para solventar alguna emergencia, no sabemos cómo determinar el precio justo para no perder dinero o para no ofrecerla a un precio excesivo que la deje en el mercado por mucho tiempo.

Para ello, expertos del sector inmobiliario recomiendan realizar un avalúo del inmueble.

Según el Índice de Precios de la Vivienda realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), los precios de la vivienda a nivel nacional en México incrementaron 7.9% durante el 2021, pero ¿cómo saber cuánto cuesta nuestra casa en realidad?

Este avalúo nos servirá para vender nuestra casa, pero también es necesario para tramitar algún crédito hipotecario o para determinar la tarifa del impuesto Predial.

¿En qué consiste un avalúo?

Un avalúo consiste en analizar algunas características del inmueble, como la ubicación o las condiciones de la construcción, para así poder asignarle un precio conforme a esas características.

En este sentido, el valuador hará una visita a la vivienda en cuestión para determinar el estado del inmueble, el material de construcción, su distribución, sus medidas, entre otros aspectos.

El portal Vivanuncios menciona que los tipos de avalúos más comunes son el comercial, que permite poner un precio al inmueble para que compita en el mercado; y el avalúo catastral, que es el precio físico real del predio y la construcción que se encuentra en él, por lo que este tipo de avalúo es considerado para establecer el impuesto Predial.

En el avalúo comercial se toma en cuenta el terreno, la ubicación, el mercado y los servicios, es decir, la conectividad, qué servicios de transporte que hay al rededor del inmueble; supermercados, escuelas y hospitales, entre otros.

Por su parte, para realizar un avalúo catastral se toma en cuenta la ubicación y los metros cuadrados de la construcción, ya que este avalúo determina el valor real del inmueble. A decir del portal especializado, vender la propiedad la a un precio inferior puede crear sospechas de simulación o evasión, lo cual traería consecuencias fiscales o penales.

También existen otro tipo de avalúos, como el hipotecario, que se realiza para solicitar un crédito, o el de rentas, que se utiliza para negociación de rentas, cesión de contratos de arrendamiento o para calcular indemnizaciones por rentas no percibidas.

¿Cómo se realiza un avalúo?

Los avalúos deben ser realizados por peritos autorizados por las tesorerías estatales o catastros municipales de donde esté localizado el inmueble, además de que debe asegurarse de que el valuador estén registrados dentro de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Existen directorios de Unidades de Valuación, los cuales se encuentran dentro del padrón de la SHF, como es el caso de Infonavit y Fovissste.

El costo de un avalúo depende de con quien lo realices, si con un profesional independiente, alguna empresa especializada o institución bancaria, por ejemplo, las instituciones de provisión de viviendas establecen precios fijos.

La tarifa por lo general depende de los metros cuadrados de la propiedad y el terreno, y estos oscilan entre 850 y 1,400 pesos.

De igual manera, el costo de los honorarios para un avalúo se puede determinar por una operación denominada cálculo al millar, en la que se establece el precio bajo una tasa entre 2 o 3% del valor total de la propiedad.

Existen simuladores gratuitos que nos ayudan a saber el precio aproximado de nuestra casa como el de BBVA, el del portal Tuhabi, el de Inmuebles 24, entre otros.

En el caso del simulador de BBVA, permite saber el costo aproximado con base en la colonia en la que está ubicado el inmueble.

Para ello solo necesitas ingresar datos como el tipo de inmueble, si es casa o departamento; el estado de la vivienda, si es nueva o usada; y la colonia o municipio donde se encuentra.

Con estos tres datos, el portal te brinda información del promedio de casas que se han vendido en esa zona, el precio promedio, la superficie y las recamaras con las que cuenta cada inmueble.

BBVA también cuenta con un simulador por vivienda, el cual solicita datos más específicos, como la calle, número los metros cuadrados de la construcción, los metros del terreno, entre otros. Además, permite hacer una simulación de crédito con base en los resultados, ya sea hipotecario o para comprar o remodelar tu casa.

Así es que, si ya decidimos vender nuestra vivienda, realizar un avalúo permitirá poner un precio justo de nuestro inmueble, lo que nos evitará futuros dolores de cabeza.

