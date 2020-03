¿Cuánto destina a los cuidados de su mascota? ¿Qué tan frecuentes son sus visitas al veterinario? Las mascotas han sido acompañantes e incluso miembros de nuestras familias, por lo que la responsabilidad de tener una mascota debe ser una prioridad a la hora de cuidarla y mantenerla.

En nuestro país, más de la mitad de la población (57%) mantiene una mascota y aproximadamente 15% tiene al menos un gato (más de 10.5 millones de felinos), según una estimación de MSD Salud Animal México.

El monto mensual aproximado que gastan las personas en su mascota (por concepto de mantenerla: comida, juguetes, accesorios, etcétera), es de menos de 1,000 pesos (45.4%), de 1,000 a 2,000 pesos (41.3%), de 2,000 a 3,000 pesos (9%), y más de 3,000 pesos (3%), mientras que 1.3% no ha calculado ese gasto, de acuerdo con un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru y la empresa de estudios de mercado Brad Engagement en febrero del 2020.

Respecto a las personas que afirman tener gastos extra o especiales para su mascota, 43% gasta en alimento especial, 25% paga estética, 24.4% compra un tratamiento o medicamento, y 7.6% realiza otros gastos.

El sondeo arrojó que los lugares donde suelen comprar los artículos para sus mascotas son supermercados (60.3%), tiendas especializadas (32.6%), en línea (3.7%) o con mayoristas (3.4 por ciento). La forma de pago para este tipo de compras suele ser efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o con puntos y otro tipo de pago.

Además, 50% de los dueños de mascotas consultados reconoce que los gastos más caros suelen ser el veterinario; 42% dice que el alimento, y 8% afirma que es la estética o cuidador.

Rehuyen de cuidadores

Respecto a los gastos del cuidado, 42.3% dijo que no ha pagado o pagaría un cuidador o paseador de mascotas, mientras que 19.7% ha pagado esporádicamente. En contraparte 14.7% de los consultados dijo pagar un cuidador más de una vez a la semana, 13% lo hace de manera semanal y 10.3% requiere este servicio una o dos veces al mes.

El monto que los dueños de mascotas acostumbran pagar por cuidador o por algún incentivo extra para sus mascotas es de 100 a 200 pesos por ocasión (55.3%), menos de 100 pesos cada vez (38%), y sólo 6.7% paga más de 200 pesos por vez.

Seguridad

Respecto a la protección que tienen con sus mascotas, 37.3% dijo no tener asegurada a su mascota ni le interesaría hacerlo, 35% no tiene seguro y no ha pensado en ello, y sólo 14% sí cuenta con uno. Además, 13.7% cuenta con chip o localizador en caso de extravío.

