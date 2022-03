En la economía de cualquier persona o familia el ahorro juega un papel relevante, por lo tanto, planificarlo puede ser de gran ayuda para lograr un objetivo.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3 de cada 10 mexicanos no ahorra, lo que es igual al 26% de toda la población en México.

“Lo que hay que destacar es que hay gente que sí está ahorrando, sin embargo, no tienen identificado con claridad cuál es el instrumento de inversión adecuado o no han definido para que quieren ahorrar, lo que genera que este no sea un hábito permanente", explica Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial en Afore Sura.

En el marco del webinar "Ahorro para no ahorradores", organizado por Afore Sura, el especialista señaló que si bien a raíz de la crisis sanitaria que dejó la pandemia las personas están más conscientes de la importancia del ahorro, no siempre lo llevan a cabo de la manera correcta..

De tal manera que el experto considera que lo principal para lograr que este hábito forme parte de nuestra vida diaria, lo primero es identificar por qué es importante hacerlo.

Ante lo cual señala los siguientes puntos:

Evita que te endeudes a la menor eventualidad con amigos, familiares, o con entidades financieras. Al ahorrar evitas estresarte y evitas estresar a tu economía para cubrir plazos de préstamos. Evita que pagues tasas de interés altas o comisiones debido a los préstamos que solicitaste. Tienes la confianza económica de superar una emergencia (salud, desempleo o accidentes) Puedes fijarte una meta financiera y cumplirla en el corto, mediano y largo plazo (enganche de auto, boda, estudios). Te da tranquilidad de contar con tu dinero en tu bolsillo en el futuro.

Planificar

Asimismo, Gerardo Chavarría indicó que para que el ahorro se convierta en un hábito permanente es indispensable ponerle un objetivo y planificarlo.

¿Para qué quiero ahorrar? ¿En cuánto tiempo quiero ahorrarlo? ¿Cuál es el objetivo? o ¿Cuánto podría estar ahorrando de manera periódica para el complimiento de mi objeto?, son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de definir el motivo del ahorro.

“Hay una falta de disciplina, hemos visto que, si no tenemos identificado para que lo estoy ahorrando, que en la gran mayoría solo lo están guardando, el resultado es como no tiene identificado el objetivo, llegan vacaciones o una oferta y lo tomamos”, indica.

Chavarría, señaló que por este motivo también es importante que este recurso se coloque en algún instrumento financiero que genere rendimiento y tenga un plazo definido como lo que ofrecen las afores.

“Tengamos confianza de que el ahorro voluntario dentro de la afore nos puede ayudar para el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo, que es uno de los mejores instrumentos de inversión para la población en general y tiene este componente de seguridad, de normatividad, de regulación y supervisión que no habrá nada que estos recursos tengan un manejo contrario a los intereses de los clientes o trabajadores”.

Recordó que existen diferentes tipos de ahorro dentro de la afore que van de acuerdo con cada meta personal: corto, mediano y largo plazo y para precisarlo se pueden tomar en cuenta los siguiente puntos:

Define qué objetivo financiero deseas lograr. Define en cuánto tiempo lo deseas alcanzar. Establece cuánto dinero ahorrarás en tu cuenta.

“Debes estar consciente del instrumento en el cual estás invirtiendo, cuál es el alcance y los retornos en el mediano y largo plazo”.

Cómo hacer Ahorro Voluntario

Estas son algunas opciones fáciles, seguras y rápidas para hacer ahorro voluntario en tu afore:

Redes comerciales . Puedes depositar en los más de 17,000 puntos a nivel nacional, solo necesitas tener una cuenta afore y CURP. Puedes ahorrar a partir de 50 pesos sin comisiones.

. Puedes depositar en los más de 17,000 puntos a nivel nacional, solo necesitas tener una cuenta afore y CURP. Puedes ahorrar a partir de 50 pesos sin comisiones. Apps . Puede realizarse en cualquier momento desde tu celular o Smartphone descargando la APP Transfer o bien a través de un mensaje SMS.

. Puede realizarse en cualquier momento desde tu celular o Smartphone descargando la APP Transfer o bien a través de un mensaje SMS. Afore Móvil. Si ya descargaste la app, puedes realizar aportaciones voluntarias desde tu celular.

alba.servin@eleconomista.mx