El 2018 terminará en un mes, y con ello las celebraciones decembrinas en compañía de amigos y familiares pueden llevarlo a realizar fuertes gastos que dañen su bolsillo e incluso realizar compras que puedan ser innecesarias, por ello es importante que establezca un plan de gastos que le permita mejorar sus hábitos financieros.

Entre los beneficios que obtiene la mayoría de los trabajadores a finales de año se encuentra el aguinaldo, esta prestación de ley establece que debe ser pagado a más tardar el 20 de diciembre, sin embargo en diversas ocasiones las personas suelen ocupar este ingreso en gastos inmediatos, sin pensar en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el aguinaldo suele esfumarse cuando las personas no realizan previamente un presupuesto de los gastos prioritarios que se puedan tener o cuando se realizan las famosas compras de pánico dejando a un lado el ahorro.

Por este motivo, el organismo destacó que es importante tomar en cuenta que este ingreso puede representar un buen comienzo para establecer metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo, además de ser una oportunidad de crear un fondo para emergencias en caso de alguna enfermedad, o bien, en el escenario de que pueda perder su empleo.

Planes a futuro

Además del ahorro, una de las alternativas por las que también puede optar al recibir su aguinaldo es contratar un Plan Personal de Retiro (PPR). Se trata de un instrumento de inversión que le permite obtener, recibir y administrar aportaciones para ser utilizadas por el titular cuando llegue a su etapa de retiro, el plus que le otorga este servicio es que obtiene beneficios fiscales.

De acuerdo con Jaime Francisco Álvarez Tapia, vicepresidente de inversiones de Old Mutual Latam, los ingresos que las personas recibirán por parte de su afore no serán suficientes, por lo que recomendó contar con un plan alternativo que pueda contribuir a tener un retiro digno.

“hoy en día, la jubilación no te garantiza un retiro provechoso. Ante esta situación se pone en riesgo a las personas que no están en un sistema de pensión y frágiles a las personas que cuentan con una afore, ya que no será suficiente el ingreso al momento de jubilarse, por eso, lo ideal es tener planes para un buen futuro financiero, creando un ahorro individual, con objetivos de inversión a corto plazo con disponibilidad inmediata para imprevistos o emergencias médicas; planes de mediano plazo para disfrutar de vacaciones, viajes importantes o el enganche de un auto y largo plazo para el retiro”, detalló el experto.

A decir de Álvarez Tapia, un PPR da la constancia de obtener ventajas fiscales que permitirán alcanzar la meta que se establezca con un esfuerzo menor, ya que los intereses que genera la inversión en este plan están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta mientras permanezcan allí y no sean retirados.

Por otro lado, Rodrigo Iñiguez, director comercial de Wealth de Old Mutual, destacó que, además de contar con beneficios fiscales en un PPR, pueden sumarse otros más como tener un seguro de vida y un fideicomiso que lo blinda ante emergencias.

“Adicional a estas soluciones en temas de deducibilidad y ahorro que se pueden generar para tener un retiro digno, el cliente puede vincular a su producto un seguro de vida y fideicomiso que le permitirán protegerse y proteger a los suyos en caso de fallecimiento”, agregó el experto en temas de jubilación.

En cuanto a su contratación, Iñiguez mencionó que es un proceso sencillo y flexible en el que la empresa realiza una valoración con el cliente donde se definen cuáles son sus objetivos a largo plazo, además de otorgarle planes que vayan acorde a los resultado de dicha valoración.

“Mediante asesores financieros se realiza un diagnóstico al cliente donde menciona sus objetivos de vida, retiro, educación y endeudamiento, posteriormente se le brinda una receta financiera donde se le menciona cómo llegar a sus objetivos financieros”, detalló.

Además, el directivo destacó que un PPR puede darle la ventaja de ahorrar mediante esquemas que se ajusten al cliente.

“Lo más fácil y efectivo para ahorrar es destinar un monto fijo ya sea semanal, quincenal o mensual para lograr el objetivo que se tiene establecido para el retiro, incluso se lleva un registro de los gastos, esto ayudará a tener un control importante de los ingresos y egresos”, mencionó.

Sin barreras

Una de las ventajas con las que también cuenta con un PPR es que en caso de que pierda su empleo, estos planes cuentan con un seguro que le permite dejar de realizar aportaciones en un determinado lapso de tiempo.

“Este producto está pensado en un mercado de empleados o personas que trabajan por cuenta propia, y que le otorga derechos de no aportar en cierto número de meses pensando en que pueden perder su trabajo o dejar de percibir ingresos, de ahí su flexibilidad”, dijo el director comercial de Old Mutual.

Compare y elija

En el mercado existen diferentes alternativas en las cuales puede contratar un PPR. Citibanamex, Old Mutual, Principal y Sura son algunas de las entidades que ofrecen este servicio en el que por medio de asesores financieros pueden recomendarle la opción que más le convenga y así pueda agregar una alternativa a su afore como una plataforma de ahorro que le permita tener un retiro digno.

